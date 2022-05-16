Bir ay önce kaza geçirmişti… Belçim Bilgin hasta yatağında yaşadıklarını anlattı

Bir ay önce Kapadokya'dan İstanbul'a dönerken kaza geçiren ve beli çıkan oyuncu Belçim Bilgin, sosyal medya hesabından korseli fotoğraflarını paylaşarak 1 aylık süreçte yaşadıklarından bahsetti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Oyuncu Belçim Bilgin, 17 Nisan’da Kapadokya tatilinden İstanbul’a dönerken trafik kazası geçirdi.

Beli çıkan ve bir süredir evinde istirahatte olan Bilgin, sosyal medya hesabından yaşadığı süreci anlattı.

“HAYATI UZAKTAN İZLİYORUM”

Instagram’dan korseli fotoğraflarını paylaşan Bilgin, şunları yazdı:

* Yine değişme zamanı, ağırlıkların tümüne, faydasız her türlü olma haline bir cesaret veda etme, dengeyi bulma, yeniden doğma zamanı!

* Dolunayın aydınlattığı geçen Paskalya gecesi 17 Nisan’da Kapadokya’da bir mağaradan belki de en eski olma halime zamanda göz kırpmış dönüyordum İstanbul’a, kaza geçirdim! Daha önce yaşadığım yerden çıktı üstelik!

* Uzaktan izliyorum bir süredir hayatı, çılgın akışı! Şansa çok ihtiyacımız var orası kesin.

“ALDIĞINIZ NEFES GÜZELLİKLER GETİRSİN”

* Paskalya yeniden doğumu, Şeker Bayramı birliği, 23 Nisan çocuklarımızı, Hıdırellez dileklerimizi, 16 Mayıs ay tutulması büyük değişimi hatırlatarak, güçlendirerek bizi hazırladı sanki yeni bahara, yaza.

* Hayatı eve sığdırmayı tartışırken; bir süredir yatağa sığdırmak zorunda kalınca, bileti kendime, yoğun, bitmeyen bir seyir halindeyim.

* Sürekli değişen ruh hallerim, kucağımda cevaplarını bulmam gereken sorular, anlaşılmayı bekleyen işaretler, sevgileriyle, özveriyle yaşamın en içtenlikli şarkısını şevketle fısıldayan şahane kız kardeşlerim, dostlarım, biricik ailem, sevgilim, canımın ta en içi oğlum ve en karanlıklarda kaybolduğumda kendini mucizeleriyle gösteren evrenin ilahi aritmetiği. Yalnız değiliz!

* Şaşkın, hayran, minnettar sevgilerimi gönderiyorum! Aldığınız nefes güzellikler getirsin!