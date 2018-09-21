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Bir Deli Rüzgar 2. bölüm 2. fragmanı geldi!
Bir Deli Rüzgar 2. bölüm 2. fragmanı geldi!
Bir Deli Rüzgar’ın yeni fragmanı geldi. 2. fragmanda; Gökçe kafasının dikine gitmekte kararlıdır. Melike Candan yaşadığı şöhret zehirlenmesinden Gökçe’yi korumak istemektedir. İşte Bir Deli Rüzgar 2. Yeni bölüm fragmanı…
Sozcu.com.tr
Magazin 21 Eylül 2018 - 00:02

Bir Deli Rüzgar cumartesi akşamları FOX TV'de yayın hayatına geçtiğimiz hafta başladı. Babasından ve hayattan intikam almak için şöhret olmanın yollarını arayan Gökçe ile şöhret yüzünden hayatından bir çok kayıp veren Melike Candan'ın hikayesi anlatılmaktadır. İlk bölümde Melike ile Gökçe'nin yolları kesişir. Ve Melike Gökçe'yi koruduğu için vurulur. Peki, Bir Deli Rüzgar 2. bölümde neler olacak. İşte, Bir Deli Rüzgar 2. Bölüm 2. fragmanı…

BİR DELİ RÜZGAR 2. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

70'lerde ve 80'lerde assolistliğe kadar tırmanan ve şöhreti yakalamayı başaran Melike Candan, Gökçe'yi korumak isterken vurularak hastaneye kaldırılır. Tuvaletçi olarak çalıştığı barda Gökçe ile yolları kesişir. Yeni bölümde Gökçe'nin şöhret basamaklarına attığı adımları izleyeceğiz. İşte Bir Deli Rüzgar 2. yeni bölüm 2. fragmanı…

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