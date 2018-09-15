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Bir Deli Rüzgar 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Deli Rüzgar ilk bölüm izle
Bir Deli Rüzgar 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Deli Rüzgar ilk bölüm izle
Şöhret hırsının ateştendir bedeli, içten içe yakar seni! Başrollerinde ünlü oyuncu Hatice Aslan, Pınar Deniz, Berk Cankat ve Almila Ada'nın yer aldığı Bir Deli Rüzgar şöhret olma arzusu ile yanıp tutuşan genç bir kadının hikayesini ekranlara taşıyor. Bir Deli Rüzgar 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizi ile ilgili gelişmeler...
Magazin 15 Eylül 2018 - 22:35

Bir Deli Rüzgar ilk bölümü ile seyircilerden tam not almayı başardı. İlk bölümde neler oldu? Melike Candan, ağır bedeller ödeyerek en dipten en zirveye tırmanmış, 70'lerde ve 80'lerde assolistlik mertebesine ulaşmış bir yıldızdır. Melike'nin bugünkü yaşamı ise bambaşkadır. Bir Deli Rüzgar birinci bölüm izleme linki haberimizde….

BİR DELİ RÜZGAR 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir gün tuvaletçi olarak çalıştığı barda  tıpkı kendisinin ilk günlerindeki gibi gözünü en yükseğe dikmiş Gökçe Yücel ile karşılaşır. O zirvenin nasıl bir yer olduğunu bilen Melike'nin amacı Gökçe'yi uyarmaktır. Ancak zirvenin ihtişamı Gökçe'nin kulaklarını tıkarken hayat Melike'nin karşısına geçmişini çıkarmaya devam edecektir.

Bir Deli Rüzgar ikinci yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığı andan itibaren aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BİR DELİ RÜZGAR İLK BÖLÜM İZLE

BİR DELİ RÜZGAR 2. YENİ FRAGMAN

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