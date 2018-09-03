Bir Deli Rüzgar 4. fragman yayınlandı! Bir Deli Rüzgar ne zaman başlayacak?

Bir Deli Rüzgar 4. fragman yayınlandı! Bir Deli Rüzgar ne zaman başlayacak?

Başrollerinde Hatice Aslan, Pınar Deniz, Berk Cankat ve Almila Ada'nın yer aldığı Bir Deli Rüzgar gözlerini zirveye diken Gökçe ile bir zamanlar o zirveyi yaşamış olan ve Gökçe'yi uyarmak isteyen Melike'nin Hikayesini anlatıyor. Peki Bir Deli Rüzgar ne zaman başlayacak? İşte dizi hakkında ayrıntılar...

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Bir Deli Rüzgar dizisinden 4. fragman geldi. Yıldızların arkasındaki karanlığın, zirvede kopan fırtınaların hikayesinin anlatıldığı Bir Deli Rüzgar dizisi merakla bekleniyor. Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yakında FOX'ta yayınlanacak olan “Bir Deli Rüzgar” dizisinden 4. fragman geldi.

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Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı, senaryosunu Volkan Gürses'in kaleme aldığı, başrollerinde; Hatice Aslan, Pınar Deniz, Berk Cankat, Almila Ada, Görkem Kanbolat Arslan, Erdem Kaynarca ve Mustafa Uğurlu’nun yer aldığı “Bir Deli Rüzgar” dizisi hikayesi ile dikkat çekiyor.

BİR DELİ RÜZGAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şöhret olma yolunda geride kimleri bırakırsın? Bir Deli Rüzgar yakında FOX'ta başlayacak. Hangi gün yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

BİR DELİ RÜZGAR DİZİSİNİN KONUSU

Melike Candan, ağır bedeller ödeyerek en dipten en zirveye tırmanmış, 70'lerde ve 80'lerde assolistlik mertebesine ulaşmış bir yıldızdır. Melike'nin bugünkü yaşamı ise bambaşkadır. Bir gün tuvaletçi olarak çalıştığı barda tıpkı kendisinin ilk günlerindeki gibi gözünü en yükseğe dikmiş Gökçe Yücel ile karşılaşır. O zirvenin nasıl bir yer olduğunu bilen Melike'nin amacı Gökçe'yi uyarmaktır. Ancak zirvenin ihtişamı Gökçe'nin kulaklarını tıkarken hayat Melike'nin karşısına geçmişini çıkarmaya devam edecektir.