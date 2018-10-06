Bir Deli Rüzgar 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Gökçe büyük patronla tanışıyor (Bir Deli Rüzgar 4. son bölüm izle)

Bir Deli Rüzgar 4. bölümü ekrana geldi. Gökçe şöhret basamaklarını tırmanmaya başlıyor. Melike Candan kirasını ödeyemeyince ev sahibi kapısına dayanır. Menajer Eren, Gökçe'ye yeni patronunu tanıştırır. Peki Bir Deli Rüzgar 5. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte yeni bölümde cevap bekleyen sorular ve 4. son bölüm izleme linki…

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Bir Deli Rüzgar 4. son bölümü FOX TV'de ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Gökçe şöhret için ilk adımlarını atmaya başlar. Gökçe’nin kimliği yeniden yaratılıyor. Uğur’un babasının kimliği belli oldu. Gökçe, Melike Candan’dan hesap sormaya gider. Yıllar sonra Melike Candan ilk kez sokaklarda şarkı söylemeye başlar çünkü ev kirasını ödemek zorundadır. Peki Bir Deli Rüzgar 5. yeni bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı mı? Bir Deli Rüzgar 4. son bölümde neler yaşandı?

BİR DELİ RÜZGAR 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bir Deli Rüzgar 4. bölüm biter bitmez diziyi takip edenler yeni fragmanın gelip gelmediğini merak ediyor. Ama Bir Deli Rüzgar 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı anda aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

BİR DELİ RÜZGAR YENİ FRAGMAN

BİR DELİ RÜZGAR SON BÖLÜM ÖZETİ: 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gökçe hayatını değiştirecek ve onu gökkuşağının renkleriyle yıkayacak sözleşmeyi sonunda imzalamıştır. Fakat nedense mutlu olmamıştır, gözyaşlarına hakim olamaz.

Kemancı Ali Melike’ye aşık olduğunu arkadaşlarının da sıkıştırması ile itiraf eder. Ancak Reşat Batur faktörü en büyük engeldir. Arkadaşlarına ya düğünümde ya da cenazemde çalacaksınız der. Reşat haberi sızdıranın Melike olmadığını abisine söyler. Ali, Melike ile gizlice buluşur, Reşat’ın neler yaptığını öğrenmeye çalışır. Melike’nin ödü kopuyordur Ali yakalanacak diye.

REŞAT SEVİM SOYLU’NUN HAMİLE OLDUĞUNDAN HABERDAR

Reşat Batur, Sevim Soylu’nun yanına giderek hamile olduğunu bildiğini ve ne pahasına olursa olsun o bebeği doğurmasını söyler. Sevim Soylu karşı çıkmasına rağmen çaresizdir. Reşat’a her şeyin sorumlusunun Melike olduğunu ve onun hepsini mahvedeceğini söyler.

Gökçe, Uğur’un mekanına gelerek eşyalarını toplar. Uğur, Gökçe ile konuşmak ister ama Gökçe ona güvenmediğini söyler ve çekip gider. Tunahan o sırada Gökçe’yi arar ama cevap alamaz. Melike Candan Tunahan’ı kendisini fazla kaptırmaması için uyarır. Melike Candan’ın o sırada ev sahibi gelir. Kirayı geciktirdiğini ve akşama kadar ödemesini ister.

GÖKÇE BAŞTAN YARATILIYOR

Gökçe şöhret için ilk adımlarını atmaya başlar. Gökçe’nin kimliği yeniden yaratılıyor. Menajer Eren’den ilk avansını da almıştır. Tunahan Gökçe’ye mesaj atar ve nerede olduğunu öğrenir. Çekimlerden sonra çıkışta Uğur gelir ve konuşacaklarını söyler. Tunahan’da gelmiştir, ikisini bir arada görünce sinirlenir. Tam birbirlerine girecekken Gökçe araya girer.

KEMANCI ALİ UĞUR’UN BABASI

Gökçe’yi yanına alan Uğur, Melike Candan ile ilgili gerçekleri anlatmaya başlar. Ona bir resim gösterir. Fotoğrafta Melike Candan Kemancı Ali ve o vardır. Kemancı Ali’nin babası olduğunu söyler. O fotoğrafın çekildiği günden üç gün sonra evi terketmiştir. Fakat Gökçe bu anlattıklarına yine inanmaz. Çünkü ona daha önce de yalan söylemiştir.

Melike Candan annesine avukat bulduklarını ve babasını kurtaracağını söyler. Ne yaparsa yapsınlar tekrar geleceğini onları bırakmayacağını söyler. Annesi o gece onlarda kalmasını ister. Çok mutlu olmuştur.

BİR DELİ RÜZGAR 4. BÖLÜM İZLE

SEVİM SOYLU BEBEĞİNİ ALDIRIYOR

Sevim Soylu çocuğunu aldırmak için kabadayı Murat’tan yardım ister. Bunun için Nurcan ona yardımcı olur. Onunla birlikte Murat’la buluşurlar. Nurcan ne istediklerini anlatır. Murat kabul eder ama bir şartı vardır; Melike Candan ile aralarını yapmasını yapmasını ister.

GÖKÇE MELİKE CANDAN’A GİDİYOR

Gökçe, Melike Candan’ın evine gelir ve Uğur’un anlattıklarının doğru olup olmadığını sorar. Melike bunu kabul eder. Söyledikleri yalan değildir ama bildikleri doğru değildir. Gökçe’ye neler yaşadığını bilmeden kedisine haksızlık etmemesini ister. Gökçe birşeyler anlatnasını ister. Ama Melike Candan’ın gücü yoktur. Gökçe ne olursa olsun bir çocuğun annesinin onu neden terk ettiğini bilmesine hakkı olduğunu söyler ve evi terk eder.

MELİKE CANDAN SOKAKTA ŞARKI SÖYLEMEYE BAŞLAR

Melike Candan Tunahan’la sokakta şarkı söylemeye başlar. Amacı para kazanıp kirayı ödemektir. Ev sahibine gider ve paranın yarısını vemek ister ama altı aylık kirasının ödendiğini öğrenir. Melike Candan bunu kimin yaptığını öğrenmek ister.

Yıllar geçse bile Melike Candan'ın sesi hala ilk günkü kadar güzel. #tutkununrüzgarı @birdeliruzgartv pic.twitter.com/ZwVnKUT47D — FOX (@FOXTurkiye) 6 Ekim 2018

Gökçe, menajer Eren ile birlikte bir patiye davetlidir. Eren onu büyük patron Ayhan Kozal ile tanıştırır. Bu sırada Uğur çıkagelir, ve Eren’e “Gökçe ile yaptığnın sözleşmeyi feshedeceksin, Gökçe sizinle çalışmayacak demedim mi” der ve Gökçe’yi alarak çıkar gider.