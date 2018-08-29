Bir Deli Rüzgar dizisinden 3 fragman yayınlandı. İşte yayınlanan 3 tanıtım ve diziye dair bilgiler…

Bir Deli Rüzgar dizisinden 3 fragman yayınlandı. İşte yayınlanan 3 tanıtım ve diziye dair bilgiler…

Fox TV'nin yeni başlayacak dizilerinden Bir Deli Rüzgar'ın yayınlanan fragman sayısı 3 oldu. Oyuncu kadrosunda Pelin Uluksar, Gürol Güngör, Fulya Ülvan, Mehmet Ali Yılmaz, Seda Akdoğan, Ferit Kaya, Taner Turan, Fulden Akyürek, Ceren Benderlioğlu, Cengiz Tangör, Serkan Acay, Eda Özel, Meriç Özkaya, Kuzey Dönmez ve Naz Sayıner gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizi yeni sezonun iddialı yapımlarından...

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Bir Deli Rüzgar dizisinden 3 fragman yayınlandı. Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yakında FOX'ta yayınlanacak olan “Bir Deli Rüzgar” dizisinin yayınlanan tüm tanıtımları haberimizde…

Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı, senaryosunu Volkan Gürses'in kaleme aldığı, başrollerinde; Hatice Aslan, Pınar Deniz, Berk Cankat, Almila Ada, Görkem Kanbolat Arslan, Erdem Kaynarca ve Mustafa Uğurlu’nun yer aldığı “Bir Deli Rüzgar” dizisi, yayınlanan tanıtımlarıyla merak uyandırdı.

BİR DELİ RÜZGAR 1. FRAGMAN

Çekimleri devam edem dizide; Pelin Uluksar, Gürol Güngör, Fulya Ülvan, Mehmet Ali Yılmaz, Seda Akdoğan, Ferit Kaya, Taner Turan, Fulden Akyürek, Ceren Benderlioğlu, Cengiz Tangör, Serkan Acay, Eda Özel, Meriç Özkaya, Kuzey Dönmez ve Naz Sayıner gibi başarılı isimler de yer alıyor.

“O KAPIDAN ÇIKACAK OLURSAN…”

Dizinin ilk tanıtımı, izleyiciyi Melike ve Gökçe'nin zirve yolculuğunun ilk günlerine götürüyor. Işıltılı ancak tehlikeli bu zirve yolunun hikayesi izleyiciyi ekranlara bağlayacak.

BİR DELİ RÜZGAR 2. FRAGMAN

Melike Candan, ağır bedeller ödeyerek en dipten en zirveye tırmanmış, 70'lerde ve 80'lerde assolistlik mertebesine ulaşmış bir yıldızdır. Melike'nin bugünkü yaşamı ise bambaşkadır. Bir gün tuvaletçi olarak çalıştığı barda tıpkı kendisinin ilk günlerindeki gibi gözünü en yükseğe dikmiş Gökçe Yücel ile karşılaşır. O zirvenin nasıl bir yer olduğunu bilen Melike'nin amacı Gökçe'yi uyarmaktır. Ancak zirvenin ihtişamı Gökçe'nin kulaklarını tıkarken hayat Melike'nin karşısına geçmişini çıkarmaya devam edecektir.

BİR DELİ RÜZGAR 2. FRAGMAN