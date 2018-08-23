Bir Deli Rüzgar oyuncuları ve konusu Kim kimdir? Bir Deli Rüzgar’ın ilk fragmanı yayınlandı!

Bir Deli Rüzgar oyuncuları ve konusu Kim kimdir? Bir Deli Rüzgar’ın ilk fragmanı yayınlandı!

Bir Deli Rüzgar başlıyor! Fox TV'de başlayacak olan dizinin konusu ve oyuncuları haberimizde. İşte başrollerini Hatice Aslan, Pınar Deniz, Berk Cankat, Almila Ada, Görkem Kanbolat Arslan, Erdem Kaynarca ve Mustafa Uğurlu'nun paylaştığı dizi ile ilgili merak edilenler ve yayınlanan iki fragman...

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Yapımını TMC Film'in, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği, yakında FOX TV’de yayınlanacak olan “Bir Deli Rüzgar” dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. İşte konusu kısaca ‘Işıltılı ancak tehlikeli bu zirve yolunun hikayesi’ olan diziye dair ayrıntılar…

BİR DELİ RÜZGAR KONUSU VE OYUNCULARI

Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı, senaryosunu Volkan Gürses'in kaleme aldığı, başrollerinde; Hatice Aslan, Pınar Deniz, Berk Cankat, Almila Ada, Görkem Kanbolat Arslan, Erdem Kaynarca ve Mustafa Uğurlu’nun yer aldığı “Bir Deli Rüzgar” dizisi, yayınlanan tanıtımıyla merak uyandırdı.

Çekimleri devam edem dizide; Pelin Uluksar, Gürol Güngör, Fulya Ülvan, Mehmet Ali Yılmaz, Seda Akdoğan, Ferit Kaya, Taner Turan, Fulden Akyürek, Ceren Benderlioğlu, Cengiz Tangör, Serkan Acay, Eda Özel, Meriç Özkaya, Kuzey Dönmez ve Naz Sayıner gibi başarılı isimler de yer alıyor.

Dizinin ilk tanıtımı, izleyiciyi Melike ve Gökçe'nin zirve yolculuğunun ilk günlerine götürüyor. Işıltılı ancak tehlikeli bu zirve yolunun hikayesi izleyiciyi ekranlara bağlayacak.

YILDIZLARIN ARKASINDAKİ KARANLIĞIN, ZİRVEDE KOPAN FIRTINALARIN HİKAYESİ…

Melike Candan, ağır bedeller ödeyerek en dipten en zirveye tırmanmış, 70'lerde ve 80'lerde assolistlik mertebesine ulaşmış bir yıldızdır. Melike'nin bugünkü yaşamı ise bambaşkadır. Bir gün tuvaletçi olarak çalıştığı barda tıpkı kendisinin ilk günlerindeki gibi gözünü en yükseğe dikmiş Gökçe Yücel ile karşılaşır. O zirvenin nasıl bir yer olduğunu bilen Melike'nin amacı Gökçe'yi uyarmaktır. Ancak zirvenin ihtişamı Gökçe'nin kulaklarını tıkarken hayat Melike'nin karşısına geçmişini çıkarmaya devam edecektir.

BİR DELİ RÜZGAR İLK FRAGMAN

HATİCE ASLAN KİMDİR?

Hatice Aslan, 20 Şubat 1962 tarihinde Sivas’da doğmuştur. Çocukluğu Sivas Merkez’deki Kadı Burhanettin Mahallesi’nde geçmiştir. 9 kardeşden altıncısıdır. Sivas Lisesi’nde okudu. Babası Hollarında görevliydi. Babası aslen Malatya’nın Kuluncak kazasına bağlı Darılı (Çörmü) köyündendir. Annesi Rahime Aslan ise Sivas Kangal sınırları içerisindeki Hamal Köyü’nden. Ağabeyi Hüseyin Aslan’ın (kurmay binbaşılıktan emekli) görevi nedeniyle Elazığ ve mus Malazgirt’de de kaldı.

Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçısıdır. 1979–1983 yılları arasında Cebeci’deki Ankara Devlet Konservatuarı’nda okudu. 1983 yılında Ankara Devlet Konservatuarı’ndan mezun oldu. Aynı yıl Devlet Tiyatrosu’na girdi. 1986 yılında İzmir Devlet Tiyatrosu’na tayin edildi. 1986–1992 yılları arasında İzmir Devlet tiyatrosu kadrosunda oldu. Çocuk oyunları ve müzikallerde görev aldı sonra tekrar Ankara’ya döndü. Bu dönemde Ankara’da çekilen ve çoğunlukla kendisi gibi Devlet Tiyatroları oyuncularının rol aldığı Ferhunde Hanımlar dizisinde, ailenin ortanca kızı Nejla’yı tam 7 yıl canlandırdı.

Daha sonra İstanbul Devlet Tiyatrosu’na geçen Aslan, Hürrem Sultan ve Kınalı Kar dizilerinin ardından beş sezon En Son Babalar Duyar dizisinde oynadı.

Ankara, İzmir ve İstanbul Devlet Tiyatroları’nda çok sayıda oyunda rol aldı. 2000 yılında Ankara’dan İstanbul’a taşındı. 2000 yılından beri de İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda yer almaktadır. Ardından tam 5 yıl süreyle “Azizname 95” adlı oyunda oynadı.

İlk sinema filmi olan Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği “Üç Maymun” ile yurt içi ve yurt dışında çeşitli festivallerde ödüller aldı.

2015 yılının Ekim ayında başlayan ve Yapımcılığını Birol Güven’in yönetmenliğini ise Korhan Bozkurt’un üstlendiği “Mayıs Kraliçesi” adlı dizide başrolde oynayan Yağmur Tanrısevsin’den başka dizide Hatice Aslan, Ahmet Olgun Sünear, Samet Sırmalı, Burak Hakkı, Kazım Akşar, Derya Şensoy,Serhan Onat ve Erkan Taşdöğen da oyuncu kadrosundaydı.

Nuri Bilge Ceylan’ın dördüncü uzun metrajlı filmi olan Üç Maymun’da baş kadın karakter Hacer’i canlandırdı. Bu filmdeki rolüyle 7. River Run Uluslararası Film Festivali'nde, 2. Yeşilçam Ödülleri'nde ve 41. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. Daha sonra rol aldığı Vücut filmiyle de 18. Altın Koza Film Festivali'nde yine En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.

Evlilikleri :

1.evliliği: ilk evliliğini tiyatro ve dublaj sanatçısı Hakkı Ergök ile yaptı, 12 yıl evli kaldıktan sonra boşandılar. Ekin Ergök (d.1984) adında bir oğlu var.

2.evliliği: İkinci evliliğini 1992 yılında ressam Renan Kaleli ile yaptı. 2000 yılında boşandı. Onunla da 8 yıl evli kaldı.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde ailesini yitirdikten sonra ailesine kattığı 23 yaşında Ece Dizdar (1983) adında bir de manevi kızı var.

Ödülleri:

2009 – 2. Yeşilçam Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Üç Maymun)

2009 – 41. SİYAD Türk Sineması Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Üç Maymun)

2011 – 7. River Run Uluslararası Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Üç Maymun)

2011 – 18. Altın Koza Film Festivali En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Vücut)

Tiyatro Oyunları:

2009 – Pornografi (oyun) : Simon Stephens – Tiyatro Dot

2005 – Ölümsüzler : Melih Cevdet Anday – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2002 – Kaygusuz Abdal : Sevgi Soysal – İstanbul Devlet Tiyatrosu

2000 – Küçük Adam Ne Oldu Sana : Hans Fallada – İstanbul Devlet Tiyatrosu

1999 – Gergedan (oyun) – Eugène Ionesco – Ankara Devlet Tiyatrosu

1995 – Azizname : Aziz Nesin – Ankara Devlet Tiyatrosu

1994 – Savaş Baba : Yakovos Kambanellis – Ankara Devlet Tiyatrosu

1992 – Hüzün Coşkusu Altındağ : Yaşar Seymen Adem Atar – Ankara Devlet Tiyatrosu

1991 – Çamaşırhane : D.DurvinH.Prevest – Ankara Devlet Tiyatrosu

1990 – Vatan Diye Diye : Necati Cumalı – Ankara Devlet Tiyatrosu

1990 – Barbaros Hayrettin (oyun) : Fazıl Hayati Çobanlıoğlu – Ankara Devlet Tiyatrosu

1989 – Pof’la Paf : Ergun Sav – İzmir Devlet Tiyatrosu

1989 – Bir Yaz Gecesi Dönümü Rüyası : William Shakespeare – İzmir Devlet Tiyatrosu

1988 – Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner – İzmir Devlet Tiyatrosu

1988 – İki Kova Su : A.E. Gredianus – İzmir Devlet Tiyatrosu

1987 – Kıskanç (oyun) : Recep Bilginer – İzmir Devlet Tiyatrosu

1987 – Erkek Arkadaş : Sandy Wilson – İzmir Devlet Tiyatrosu

1985 – Yaşasın Tiyatro : Sönmez Atasoy – Ankara Devlet Tiyatrosu

1984 – Osmancık (oyun) : Tarık Buğra – Ankara Devlet Tiyatrosu

1983 – Karacaoğlan : Dinçer Sümer – Ankara Devlet Tiyatrosu

1983 – Bozkır Güzellemesi : Nezihe Araz – Ankara Devlet Tiyatrosu

Filmleri :

2015 – Mayıs Kraliçesi (Nehir’in annesi Asu)(TV Dizisi)

2015 – Kiralık Aşk (TV Dizisi)

2015 – Ayrılsak da Beraberiz (TV Dizisi)

2014 – Bugünün Saraylısı (TV Dizisi)

2011- Vücut (Leyla) (Sinema Filmi)

2011 – Firar (TV Dizisi)

2010 – Samanyolu (Belkıs) (TV Dizisi)

2010 – 2013 – Lale Devri (Zümrüt Taşkıran) (TV Dizisi)

2009 – Şark Oyunları (Sinema Filmi)

2009 – Üç Maymun (Hacer) (Sinema Filmi)

2009 – Masumlar (Nejla) (TV Dizisi)

2009 – Kıskanmak (Feriha) (Sinema Filmi)

2008 – Düğün Şarkıcısı (Şükran) (TV Dizisi)

2007 – Güzel Günler (Feride) (TV Dizisi)

2007 – Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım(Hatice) (Sinema Filmi)

2003 – Hırçın Menekşe (Pelin) (TV Dizisi)

2003 – Hürrem Sultan (Mahidevran) (TV Dizisi)

2003 – A.G.A (TV Dizisi)

2002 – Kınalı Kar (Leyla) (TV Dizisi)

2002 – 2007 – En Son Babalar Duyar (Hülya) (TV Dizisi)

1993 – 1999 – Ferhunde Hanımlar (Necla) (TV Dizisi)

1993 – Deli Balta (Rosa) (TV Dizisi)

1992 – Elifin Rüyaları (TV Dizisi)

PINAR DENİZ KİMDİR?

Sevilen oyuncu Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul' da dünyaya gelmiştir. Genç oyuncu başarısı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine toplamaktadır. Pınar Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. Çocukluğundan beri oyuncu olma hayalleri kuran Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de almıştır. İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırmıştır. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. İzlenme rekorları kıran bir dizi olan Vatanım Sensin adlı dizide gözü yükseklerde olan Yıldız karakterini canlandırmıştır.

BERK CANKAT KİMDİR?



Tam adı Ömer Berk Cankat, 9 Mayıs 1984, Ankara'da doğmuştur. Oyuncu ve grafikerdir.Aslen Çerkes kökenli olan Berk Cankat, 9 Mayıs 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Mimar olan ve müteahhitlik yapan babasının mesleği sebebiyle Ankara, Eskişehir ve Hatay gibi şehirlerde çocukluğu geçti.

Bu sebeple İlkokul'u Hatay'da, Ortaokul ve Lise'yi ise Ankara'da okudu. Ortaokul ve Lise döneminde okul tiyatrosunda yer aldı. Amatör olarak ilk tiyatro deneyimini de, 1999 senesinde Haldun Taner'in yazdığı “Ay Işığında Samata” oyununda aldığı rol ile kazandı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Bilkent Üniversitesi – Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi – Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun oldu(2002-2007). Üniversite yıllarında hiç oyunculukla ilgilenmedi. Üniversiteden mezun olduktan sonra çok yakın arkadaşı ile birlikte grafiker mesleğini yapmak için İstanbul’a geldi.

İstanbul'a geldikten sonra oyuncu olmaya karar verdi. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi aldı ve artık profesyonel olarak tiyatro hayatına başladı. 2011 yılında Anton Chekhov'un yazdığı “Martı” ve Dejan Dukovski'nin yazdığı “Barut Fıçısı” oyunlarında, 2012 yılında ise Muzaffer İzgü'nün yazmış olduğu “Merhaba Efendim” adlı tiyatro oyununda rol aldı. Ayrıca tiyatro hayatında “Kızıl Ötesi Aydınlık” adlı oyunda Civan Canova’nın, “Otobüs” adlı oyunda ise Vahide Perçin'in asistanlığını üstlenmiştir.

İlk, Televizyon işi tecrübesini ise FOX TV ekranlarında yayınlanan Sana Bir Sır Vereceğim dizisi ile kazandı. Bu dizide fantastik güçlere sahip olan ve bakışlarıyla zihinleri kontrol eden “Savaş” karakterini canlandırdı.Bu dizi ile birlikte adını duyurduktan sonra Medcezir dizisi'ne konuk oyuncu olarak katıldı ve dizide “Cem” karakterine hayat verdi. Ekranlara iyice ısınan oyuncu 2014 yaz sezonunda Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Güzel Köylü dizisinde “Cemal” karakterini canlandırdı.

Dizide Berk Cankat Gizem Karaca, Mehmet Ali Nuroğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerle birlikte yer aldı. Ancak bu dizi, 17 Haziran 2015 tarihinde sona erdi. Kasım 2015 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan Tims Productions'ın yapımını üstlendiği Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Yeniçeri acemisi olan “İskender(Alex)” karakterini canlandırdı.Berk Cankat Ocak 2016 tarihinde ELLE dergisi tarafından düzenlenen ELLE Style Awards – Yılın Erkek Oyuncusu ödülüne layık görülmüştür. 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Yıldızlar Şahidim adlı dizide Özge Gürel ile birlikte başrolde oynamıştır.

ALMİLA ADA BAYAZITOĞLU KİMDİR?

Almila Ada Bayazıtoğlu 1994’te İstanbul’da doğmuş Türk oyuncu, model ve balerindir. Babası gazeteci, annesi ise moda tasarımcısı ve öğretmendir. Küçük yaşlarda baleye ilgi gösterdi ve bale eğitimi aldı. Annesinin işi gereğince bir süre Rusya’da yaşadı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bir süre bale ve piyano dersleri aldı. Sonrasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde tam zamanlı olarak bale eğitimini tamamladı ve Londra’ya giderek bale ve sahne sanatları üzerine eğitim aldı. Burada bir cast direktörü tarafından teşvik edildi ve oyunculuğa başladı.

Yenilmezler: Ultron Çağı filminde Scarlett Johansson’un küçüklüğünü canlandıracak bir balerin aranması üzerine seçmelere katıldı ve kazandı. Bu rolünden sonra oyunculuğa olan ilgisi arttı. Aşil tendonu ve kemik sorunu yaşadığı için fizik tedavi görmek üzere İstanbul’a geldi. Bir sezon Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde rol aldı. Sonrasında diksiyon dersleri almaya başladı. Ardından da kısa bir süre Kırgın Çiçekler adlı dizide rol aldı. 2017 yılında ise Adı Efsane dizisinde başrol oyuncusu Erdal Beşikçioğlu’nun kızını canlandırmaya başladı.

Almila Ada oyunculuk dışında Hollister, IQ, Vogue ve Instyle gibi dergiler için modellik yaptı.

KANBOLAT GÖRKEM ARSLAN KİMDİR?

Kanbolat Görkem Arslan, 4 Kasım 1980 tarihinde Düzce’de dünyaya gelmiştir. Oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde alan Arslan, televizyon ekranlarındaki kariyerine 2004 yılında Çemberimde Gül Oya ile başlamıştır. 1998 yılından bu yana Tiyatro sahnelerinde ye alan Arslan’ın ‘Daire’,’Yurt’, ‘Teslimiyet’ gibi sinema filmeleri de bulunmaktadır. İşte, Kanbolat Görkem Arslan’ın yer aldığı projeler;

YER ALDIĞI PROJELER

TV DİZİSİ



HAYAT BAZEN TATLIDIR, 2016

POYRAZ KARAYEL, Kanal D, 2014

TATAR RAMAZAN, ATV, 2013

YER GÖK AŞK, FOX TV, 2010

ASİ, Kanal D, 2007

HATIRLA SEVGİLİ, ATV, 2006

KIRIK KANATLAR, Kanal D, 2005

ÇEMBERİMDE GÜL OYA, Kanal D, 2004

TİYATRO

Öküz, Ezop Sahne, 2017

Köpeklerin İsyan Günü, Platform, 2015

Tatyana, Biriken, 2013

Antigone, Ankara Devlet Tiyatrosu, 2005

Cehennemde Bir Mevsim, İRZ, 2002

Deli Dumrul, Tiyatro Atölyesi, 2000

Özgürlük Oyunu, Tiyatro Atölyesi, 1999

Asiye Nasıl kurtulur, Tiyatro Atölyesi, 1998

SİNEMA

DAİRE, Atıl İnaç, 2013

YURT, Muzaffer Özdemir, 2011

TESLİMİYET, Emre Yalgın, 2009

HAYATIN TUZU, Murat Düzgünoğlu, 2009

ERDEM KAYNARCA KİMDİR?

1992 İstanbul doğumlu olan Erdem Kaynarca Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Tiyatro ve reklam filmlerinde rol alan genç oyuncu yavaş yavaş ekranlarda da tanınmaya başlamıştır.

Başarılı bir tiyatro oyuncusu olan Erdem Kaynarca pek çok tiyatro oyununda bulunmuştur. Genç oyuncunun rol aldığı tiyatrolar; Arzu Tramvayı, En Kötü İş, Luna Park Oyunları, Bahar Noktası, Trendeki Yabancı, Gövde Gösterisi, Kadınlar Devleti, Romeo & Juliet, Merhaba, Martı, Performansçı gibi oyunlardır.

Geniş tiyatro tecrübesi yanında ekranlarda da olmaya başlayan yetenekli oyuncu ilk kez “Emanet” adlı filmde rol almıştır. Bir televizyon filmi olan Emanet'te Tayanç Ayaydın'la beraber rol almıştır.

Bir de kısa filmde rol alan Erdem Kaynarca “Parpali” adlı yapımda boy göstermiştir.

Kalp Atışı dizisinin asi karakteri Mehmet'e hayat veren Kaynarca dizide Gökhan Alkan, Öykü Karayel, Burcu Türünz, Ege Kökenli ve Barış Aytaç gibi isimlerle beraber rol almıştır.

MUSTAFA UĞURLU KİMDİR?

25 Kasım 1955'te Karaman'da doğan Mustafa Uğurlu; İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamlamıştır. Oyuncu Ahmet Uğurlu'nun abisidir. 1980’li yıllarda tiyatro ile oyunculuğa başlamıştır. İlk ekran deneyimi Rıza Beyler dizisiyle 1993 yılında olmuştur. İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrolarında birçok oyunda oynamış ve yönetmenlik de yapmıştır.

Mustafa Uğurlu'nun Dizileri

İçerde / Müdür Yusuf / 2016

Milat / Asaf / 2015

Düşler ve Umutlar / Musa / 2014

Galip Derviş / Mithat Akerman / 2013

Çıplak Gerçek / Korhan / 2012

Bir Zamanlar Osmanlı / Konuk Oyuncu Kader / Ömer / 2007

Anadolu Kaplanı / Orhan / 2006

Masum Değiliz / Yusuf /2005

Bir Dilim Aşk / Ferit / 2004

Zor Hedef / Mustafa / 2002

Cafe Casablanca / 1997

Melek Apartmanı / 1995

Rıza Beyler / 1993

Mustafa Uğurlu'nun Yer Aldığı Filmler

Adalet Oyunu / İlker / 2011

Yürek Çığlığı / Erdal / 2004

Çamur / Ali / 2003

Kolay Para / Servet / 2002

Asansör / Can / 1999

Ağır Roman / Reis / 1997

BİR DELİ RÜZGAR 2. FRAGMAN

FOX’ TV Bir Deli Rüzgar’ın yayın tarihi için net bir tarih vermezken dizinin yeni sezonda Eylül ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.