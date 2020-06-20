Bir Demet Tiyatro oyuncu kadrosu… Bir Demet Tiyatro ne zaman yayınlandı?

Bir Demet Tiyatro eski bölümleriyle yeniden ekranlarda. Sevilen oyun 90'lı yılların ortasından beri sevilen bir yapım. İlk kez 1995 yılbaşı gecesi “MTV-Meclis TV” adıyla yayınlanan ve büyük beğeni kazanan oyun bir tiyatro oyunudur, “Bir Demet Tiyatro” adlı müdavimlik yaratan dizinin 2002 yılına kadar süren keyifli ve hızlı yolculuğunu başlatmış oldu. Her yaştan ve kesimden milyonlarca insanı ekran başına toplayan “Bir Demet Tiyatro”, Çıtır Ailesi ve çevresindekilerin başından geçen hayata dair komik olayları konu aldığı bölümleriyle 7 yıl boyunca ekranlarda kalmayı başardı. Dizide oduncu Feriştah karakteri, Yılmaz Erdoğan'ın lisede okurken oturduğu mahalle olan Aydınlıkevler'de bir oduncudan esinlenerek yer aldığı bilinmektedir.
BİR DEMET TİYATRO GEÇMİŞ OYUNCULARI
Altan Erkekli
Ata Demirer
Ayberk Atilla
Aydın Tolan
Bican Günalan
Binnur Kaya
Birsu Demir
Can Kahraman
Caner Alkaya
Ceyhun Fersoy
Celal Tak
David Can Umar
Demet Akbağ
Demet Şener
Deniz Özerman
Emine Şans Umar
Engin Günaydın
Erdal Tosun
Erdoğan Dikmen
Ersin Korkut
Figen Evren
Gürdal Tosun
Melik Fırat Erdoğan
Neslihan Yeldan
Olgun Şimşek
Osman Wöber
Ozan Uygun
Özge Özberk
Pelin Körmükçü
Salih Kalyon
Serhat Özcan
Settar Tanrıöğen
Seyfi İpek
Suat Sungur
Suzan Kardeş
Şafak Sezer
Şebnem Sönmez
Tolga Çevik
Volkan Saraçoğlu
Vural Çelik
Yılmaz Erdoğan
Zerrin Sümer