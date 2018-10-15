Bir dizi daha reytinglere yenik düştü! Bir Deli Rüzgar 6. bölümü ile final yapıyor

Bir Delir Rüzgar ana hikaye gelmeden yayından kaldırılıyor. 20 Ekim cumartesi günü Bir Deli Rüzgar dizisi ekran macerasını tamamlayacak. Fox TV dizinin reytingleri istenilen seviyede olmadığı için kaldırdığını yapım ekibine bildirdi.
Aynı gün ekranlara gelen Kalk Gidelim, Erkenci Kuş ve Yeni Gelin gibi dizilerin çok arkasında kalıp, 2.89 reyting alarak kendisine 12. sırada ye buldu.
SOSYAL MEDYADA BİTMESİN KAMPANYASI
Bir Deli Rüzgar final kararı sonrası sosyal medyayı salladı. Dizinin hayranları Fox TV telefon yağmuruna tuttu.
Evet, mutlaka esmeye devam etmeli… Bir çözüm bulun @FOXTurkiye @tmcfilm #BirDeliRüzgar https://t.co/qftY4FyvzA
— Persephone (@Defnewashere) 15 Ekim 2018
yok uyku tutmadı beni, içimdekileri dökmek istiyorum. öncelikle ben #birdelirüzgar dizisinde emeği geçen kamera arkası-önü tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. siz bu düzeni bizden iyi bilirsiniz ama yine de üzülüyordur insan hevesle uğraştığı işinin zayi olmasına. + pic.twitter.com/w68yZwrLcO
— merdümgiriz (@yorgunelfida) 14 Ekim 2018
such a disgraceful move canceling it this early as if you wanted to do it sooner than later @FOXTurkiye @tmcfilm #BirDeliRüzgar
— Alan (@Berdenizz1) 15 Ekim 2018
İzleyiciye nasil bir saygisizliktir bu ya bari iki üç bölüme hikayeyi toparlayib öyle bitseydi evimizde cihaz yok diye söz hakkimiz yokmu sinirim bozuldu #birdelirüzgar
— (@_niggim) 15 Ekim 2018