Bir dizi daha reytinglere yenik düştü! Bir Deli Rüzgar 6. bölümü ile final yapıyor

Bir Delir Rüzgar ana hikaye gelmeden yayından kaldırılıyor. 20 Ekim cumartesi günü Bir Deli Rüzgar dizisi ekran macerasını tamamlayacak. Fox TV dizinin reytingleri istenilen seviyede olmadığı için kaldırdığını yapım ekibine bildirdi.

Aynı gün ekranlara gelen Kalk Gidelim, Erkenci Kuş ve Yeni Gelin gibi dizilerin çok arkasında kalıp, 2.89 reyting alarak kendisine 12. sırada ye buldu.



SOSYAL MEDYADA BİTMESİN KAMPANYASI

Bir Deli Rüzgar final kararı sonrası sosyal medyayı salladı. Dizinin hayranları Fox TV telefon yağmuruna tuttu.

such a disgraceful move canceling it this early as if you wanted to do it sooner than later @FOXTurkiye @tmcfilm #BirDeliRüzgar

— Alan (@Berdenizz1) 15 Ekim 2018