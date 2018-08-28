Bir dönem evli olan Yüksel Ak Rimer ile Şenol İpek az kalsın pişti oluyordu

Bir dönem evli olan Yüksel Ak Rimer ile Şenol İpek az kalsın pişti oluyordu

Bir dönem evli olan ve bundan 14 yıl önce yollarını ayıran Şenol İpek ile Yüksel Ak, Çeşme'de az kalsın pişti oluyordu.

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Yunus Emre ÇINAR / ÇEŞME

Şenol İpek ile Yüksel Ak, 2000’li yılların başında evlenmiş, evlilikleri gibi boşanmaları da olaylı olmuştu. İddiaya göre Çağla Şıkel, o dönemde Şenol İpek’e “Tostumu yedim seni bekliyorum” mesajı atmış, bu mesaj da magazin gündemini epeyce meşgul etmişti.

İpek ile Ak, bu olayların ardından 2004 yılının Ocak ayında anlaşmalı bir şekilde boşanmıştı.

BİR GÜN ARAYLA AYNI YERDE

Ak, bir süre önce İzmir’e yerleşmişti. Kariyerini sürdüren güzel model, önceki gün Çeşme’de, arkadaşlarıyla birlikte özel bir beach’teydi.

Aynı beach’te bir gün sonra ise Şenol İpek vardı. İpek, isminin Nur olduğu öğrenilen yeni sevgilisi ile denize girdi. İkilinin samimi halleri dikkat çekti.



