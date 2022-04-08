Bir evladın en zor görevi! Koray Candemir annesini son yolculuğuna uğurladı

Kargo grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir (81) 9. kattaki evinden düşerek hayatını kaybetti. Vertigo hastalığıyla mücadele eden Solmaz Candemir, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

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Şarkıcı Koray Candemir’in annesi Solmaz Candemir (81) İstanbul Kozyatağı’nda bulunan 9’uncu kattaki evinden düşerek yaşamını yitirdi. Solmaz Candemir’in camları silmek isterken düştüğü öğrenildi.

Candemir’in cenaze namazı bugün Erenköy’deki Galip Paşa Camii’nde cuma namazına müteakip kılındı.

Cenazede Koray Candemir’i Mor ve Ötesi grubunun solisti Harun Tekin, şarkıcı Ferhat Göçer, oyuncular Mert Fırat ve Beste Bereket de yalnız bırakmadı.

Cenazede, Koray Candemir kardeşi Durul Candemir ile taziyeleri kabul etti.

“HAYAT DOLU BİRİYDİ, VERTİGO HASTALIĞI VARDI”

Annesinin ölümüyle ilgili konuşan Durul Candemir, “Hiç beklenmedik bir olay yaşadık. Gerçekten çok üzgünüz. Hayat dolu bir insandı. Vertigo rahatsızlığı vardı. Allah’ın takdiri” dedi.

Solmaz Candemir’in cenazesi helallik alındıktan ve cenaze namazı kılındıktan sonra Pendik’teki Yeni Şeyhli Mezarlığı’na defnedildi. (DHA)