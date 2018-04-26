Bir filmle biten ‘Sittin senelik’ dostluk

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Ecem Baltacı, Açelya Elmas, Atılay Uluışık, Alican Ayas, Dilruba Balbunar, Murat Yılancı ve Yeliz Bozkurt Üstündağ'ın da rol aldığı filmin yapımcısı ve oyuncusu olan Yeşilçam'ın 42 yıllık aktörü Mahmut Cevher, filmin gerçek bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ancak ne yazık ki “sittin senedir dostum” dediği Perihan Savaş’a sitem etti.

“BU OLMAMALIYDI”

“Yeterli bütçemiz olmadığı için filmin gerekli tanıtımlarını yapamadık. Perihan ne yazık ki tanıtım için birlikte yapmamız gereken hiçbir programa katılmadı. Ne dostluğumuza ne de kendi oynadığı filme sahip çıkmadı. Telefonda bile konuşamadık, bana attığı mesajda ‘Canım, Çukur dizisinin setindeyim ve çok yoğunum. Setin dışında bağlanmış paneller var. Maalesef gelemiyorum’ diye yazdı.

Ben de ona şu cevabı verdim: ‘Sevgili Perihan, filmle ilgili hiçbir tanıtıma gelmedin. Boş zamanlarında da İstanbul dışında angajmanların olduğunu söyledin. Çok üzgünüm, seni Allah’a havale ediyorum. Sittin senelik dostluğumuzun karşılığı bu olmamalıydı…’

EMEKLİ ÖĞRETMEN DOĞAN'IN YAŞADIKLARI

Mahmut Cevher, Yalnız Hayaller Kaldı adlı filmin konusunu şöyle anlattı: “Filmde, karısını kaybetmiş emekli bir öğretmen olan Doğan'ın, dört çocuğuna sahip çıkışı, kızının hastalığıyla başlayan dramı ve aileyi bir arada tutma çabaları anlatılıyor. Konu benim kalemimden çıktı, senaryoyu Nimet Erdem yazdı. Bu filmde verdiğim üç önemli mesaj var. İlki, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadınlar için ve onların toplum içinde yaşadıkları sorunların altını çiziyoruz. İkincisi, organ mafyası konusu. Emekli öğretmen Doğan'ın kızı (Ecem Baltacı) böbrek hastasıdır ve onunla birlikte organ mafyasının varlığını ve yaşanan dramları öğreniyoruz. Üçüncü mesaj ise Doğan öğretmenin oğlunun (Alican Ayas) erkek fahişe olarak para kazanmak için kendini homoseksüellerle yaşlı kadınlara pazarlamasına tanık oluyoruz. Bu üç konu da toplumun kanayan yarasıdır.”

KADINLAR ÜZERİNDEKİ BASKI ÇOK BÜYÜK

Mahmut Cevher, 1983'te Ve Zehra Ve Zeynep Ve Ayşe adlı filmle Yeşilçam'daki kadın filmlerinin önünü açtığını söylüyor: “Atıf Yılmaz, Ömür Kavur benden sonra kadın filmleri çekmeye başladı. Öncü ve ilk ben oldum.” Kadın sorunlarına her zaman duyarlı olduğunu söyleyen Cevher, bu konuda çarpıcı bir açıklama yapıyor: “Bu ülkede ne yazık ki kadınlar üzerindeki baskı çok büyük. Duygu Asena, Kadının Adı Yok demişti, romanını yazdı, film oldu. Gerçekten de bu ülkede kadının adı yok. Bense kadının adı var diyorum. Tüm kadınları mücadeleye davet ediyorum. Bir kadın özgür değilse, başka cehennemler aramasına gerek yok diyorum. Her yıl yüzlerce kadın öldürülüyor, binlercesine tecavüz ediliyor. Artık bu korkunç şiddete bir son vermek gerekiyor.”