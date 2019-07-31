Bir Kahramanın Rüyası konusu ve oyuncuları… Bir Kahramanın Rüyası filminin oyuncu kadrosu

Bir Kahramanın Rüyası konusu ve oyuncuları… Bir Kahramanın Rüyası filminin oyuncu kadrosu

Bir Kahramanın Rüyası filminin konusu ve oyuncuları özellikle film televizyonda yayınlandığı dönemlerde merak konusu oluyor. Bir Kahramanın Rüyası filminin başrollerini Yiğit Özşener, Aslı Tandoğan, ve Erkan Bektaş paylaşıyor. İşte Bir Kahramanın Rüyası konusu ve oyuncuları...

Bir Kahramanın Rüyası konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Film, Güzelce mahallesindeki okulda çıkan yangında çocukları kurtarmak için hayatını kaybeden Sami'nin oğlu Kerem'in lösemi hastalığıyla mücadele etmesi ve mahallelinin ona destek olması üzerine kurulu.

BİR KAHRAMANIN RÜYASI FİLMİ OYUNCULARI

Aslı Tandoğan, Yiğit Özşener, Caner Alkaya, Serdal Genç yer alıyor.

BİR KAHRAMANIN RÜYASI KONUSU

Mahallede çıkan bir yangında çocukları kurtarmak isterken yaşamını yitiren Sami'nin oğlu Kerem'in lösemi hastası olduğu ortaya çıkar. Bunun üzerine mahalleli Melek'e tedavi masraflarına destek olmak için para toplama derdine düşer. Tevfik ve mahalleli sonunda çareyi banka soymakta bulur. Plan yapıp bankayı gözetlerken, banka müdürü olan Kudret'in kasa anahtarını cebine koyduğunu görürler. Bin bir oyunla anahtarları alırlar ama o esnada Kerem fenalaşır.