Nurgül Yeşilçay bir kase çorbaya ödediği paraya isyan etti

Başrolde yer aldığı 'Son Nefesime Kadar' dizisinin final yapmasının ardından Nurgül Yeşilçay soluğu Bodrum'da aldı. Keyifli bir gün geçiren oyuncunun tadı içtiği çorbanın fiyatını görünce kaçtı.

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Nurgül Yeşilçay, ‘Son Nefesime Kadar’ dizisinde başrol oynadı. Ancak Yeşilçay’ın oynadığı dizi, reytinglerde istenilen başarıya ulaşamayınca final yaptı. Projesi kısa süren oyuncu çekimleri bitirdikten sonra Bodrum’a gitti.

“UÇMUŞ BUNLAR”

Yemek yemek için bir mekana giden Nurgül Yeşilçay, içtiği bir kase çorbanın fiyatının 132 lira olduğunu öğrenince Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sitem etti.

Çorbanın fotoğrafını paylaşan Yeşilçay, “Ay öyle bir yerdeyiz ki of çok iyi! Çorba ölmeden önce! Ay fiyatını yazmayı unuttum 132 lira 132 lira. Uçmuş bunlar yaaaa” ifadelerini kullandı.

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