Bir Litre Gözyaşı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Litre Gözyaşı 12.son bölüm izle

Bir Litre Gözyaşı dizisinin 12.son bölümü Kanal D ekranlarında yayınlandı. Vatanım Sensin dizisi ile yıldızı parlayan genç oyuncu Miray Daner'in başrolünde yer aldığı dizide güzel oyuncuya Sanem Çelik ve Tolga Tekin eşlik ediyor. Dizi severler "Bir Litre Gözyaşı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunun cevabını merak ediyor. İşte Bir Litre Gözyaşı dizisinin son bölümünde yaşananlar...

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Bir Litre Gözyaşı dizisinin 12.son bölümünde; Hande’nin Mahir’ olan ilgisi Cihan’ı günden güne daha fazla rahatsız etmeye başlıyor. Son bölümde;aşk üçgeni karışıyor. Hande, Cihan’a Mahir’e olan ilgisini anlatırken Cihan Hande’ye ne söyleyeceğini bilemiyor.Bir Litre Gözyaşı yeni fragman yayınlandı mı?

BİR LİTRE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Litre Gözyaşı 13.yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BİR LİTRE GÖZYAŞI YENİ FRAGMAN

BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hande bu durumun peşini bırakmadan Mahir’in annesine olanları anlatıyor ve onun hayatında kimse olup olmadığını soruyor. Peki aldığı cevap karşısında şaşkına dönen Hande bundan sonra ne yapacak? Cihan ve Mahir’in bu duruma tepkisi nasıl olacak?

Cihan, büyük bir heyecanla üniversiteye hazırlanmaktadır. Hayal ettiği gibi üniversiteyi kazandığında başka bir heyecanın da içinde bulur kendini: “Aşk”. Yaşamaya yeni başladığını hisseden Cihan, aslında tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmıştır ve bunu ilk öğrenen annesi Figen olur. Figen, kızının ömrü yettiğince onun hayatını benzersiz ve kızının hak ettiği gibi geçirebilmesi için çetin bir mücadeleye girişir.