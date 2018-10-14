Bir Litre Gözyaşı 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Cihan hastalığını öğrendi mi? (Bir Litre Gözyaşı 2. son bölüm izle)

Bir Litre Gözyaşı son bölümü ile bu akşam ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde; Cihan hastalığı konusunda ikna olmuyor ve doktor ile konuşmaya gidiyor. Ayrıca Ali ile aşk sarhoşu olan Cihan, Mahir’in kıskançlığının farkında bile değil. Peki Bir Litre Gözyaşı 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Bir Litre Gözyaşı 2. son bölümde neler yaşandı? İşte ilk bölüm özeti…

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Bir Litre Gözyaşı 2. Son bölüm Kanal D'de yayınlandı. Başrollerini Miray Daner, Sanem Çelik, Tolga Tekin ve Mert Yazıcıoğlu'nun paylaştığı Bir Litre Gözyaşı son bölümde; Figen kızını korumaya çalışırken etrafındaki herkesi kırıyor. Bu kişilerden biri de eşi Muzo… Cihan hastalığı ile ilgili harekete geçiyor. Ne kadar korksa da gerçeği öğrenmek istiyor. Ali ile Cihan aşkı büyüyor. Mahir ise bu yakınlaşmaları kıskançlıkla izliyor. Peki Bir Litre Gözyaşı 2. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Haberimizden Bir Litre Gözyaşı 2. son bölüm ilk bölüm özetini okuyabilirsiniz…

BİR LİTRE GÖZYAŞI 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Bir Litre Gözyaşı 2. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

BİR LİTRE GÖZYAŞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR LİTRE GÖZYAŞI 2. SON BÖLÜM ÖZETİ:

Figen kızına not defteri alıyor ve günlük tutmasını istiyor. Cihan hastalığının ne kadar ciddi olduğunu sorgular ama annesi onu iyi olduğuna ikna eder. Cihan'ın kafası Ali ile doludur. Onu sevip sevmediğini merak eder.

Cihan notlarını almaya başlar. Hayatı ne kadar sevdiğini anlatır. Etrafındaki insanlarda söz eder. Bu isimlerden biri de Mahir'dir. Cihan onunla dost olacaklarına inanır.

Muzo ile Figen Cihan'ın hastalığı ile baş etmeye çalışır. Figen annesi ile gerilir. Muzo, karısını sakinleştirir.

BİR LİTRE GÖZYAŞI SON BÖLÜM İZLE

MAHİR CİHAN'IN DOSYASINI GÖRÜYOR

Doktor, Cihan'ın hastalığından Mahir'in babasına söz eder. O sırada Mahir de odaya girer. Mahir dosyaya bakar, babası Cihan'ı tanıyıp tanımadığını sorar ama Mahir odadan çıkar gider.

ALİ CİHAN AŞKI

Cihan'ın basket seçmeleri vardır. Seçmeler bir maç ile yapılacaktır. Cihan da seçmelere katılır. Muzo kızının yanına gider. Okulda da Ali ile tanışır. Cihan maça çıkar ve yere düşerek maçı tehlikeye atar. Babası tam destektir. Cihan'ın attığı basketle morali düzelir.

CİHAN HASTALIĞI İÇİN DOKTORUNA GİDİYOR

Mahir, Cihan'a dosyasını gördüğünü söyler. Cihan o dosyayı babasına sormasını ister. Ama Mahir aralarının iyi olmadığını söyler. Cihan doğru olanın doktoru ile görüşmesi olacağını düşünür ve doktorunun yanına gitmeye karar verir.

FİGEN, DİĞER ÇOCUKLARINA DA TEST YAPTIRIYOR

Figen, Cihan için beslenme planı çıkarmıştır. Doktor diret bir faydası olamayacağını ama tüm aile için iyi olduğunu söyler. Figen, diğer çocuklarının da hastalık barındırıp barındırmadığını öğrenmek istiyordur. Doktor test olduğunu ama hastalık olduğunu öğrense de bunun için yapılabilecek bir şey olmadığını söylüyor. Figen her şeye rağmen bu testi yaptırmak ister. Doktor testi nasıl yapacaklarını anlatır. Ayrıca doktor, Cihan'ın soru sorması durumunda ona gerçeği söyleyeceğinin altını çiziyor. Annesi Cihan'ın 18 yaşından küçük olduğundan ve bunu yapamayacağını söyler. Figen doktoru ikna edemez.

FİGEN İLE CÜNEYT ESKİ ARKADAŞMIŞ

Figen hastaneden çıkarken Mahir'in babası Cüneyt ile karşılaşır. Cüneyt, Figen'i tanımıştır. Yıllar sonra iki dost karşılaşmıştır. Figen'in annesinden Aile Sağlık Merkezi'nde sağlık personeli olduğunu öğrenmiştir. Figen'e bir ihtiyacı olup olmadığını sorar. Ama Figen Cihan'dan söz etmez.

FİGEN İLE MUZO'NUN ARASI AÇILIYOR

Figen eve gelip Muzo'ya testten bahseder. Bu berbat genin senden mi benden mi geldiğini bilmiyoruz der üstüne bir de Muzo'nun evlatlık olduğunu da söyleyince çok büyük bir pot kırmış olur. Muzo çıkıp gider.

CİHAN GERÇEĞİN PEŞİNDE

Cihan hastaneye gider ama yeni tanıştığı küçük kızla karşılaşır ve ona yardımcı olur. Kızın babası Cihan ile aynı hastalıktan yatağa düşmüştür. Cihan doktorla konuşamadan eve gelir defterine kendi hastalığının beyincik dejenerasyonu olup olmadığını yazar. Annesi ona hiç yalan söylememiştir ama onu korumak için yalan söyleyebileceğini düşünür. Hastaneye gidip her şeyi öğrenmeye kesin karar verir. Doktora gidiyor, Cihan'ın notunu okuyan Figen de peşinden koşuyor. Cihan doktorun odasından gözyaşları ile çıkıyor ve annesine sarılıyor.