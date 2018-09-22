Bir Litre Gözyaşı dizisi konusu ve oyuncuları… İşte ilk tanıtımı: Kızınız maalesef…

Bir Litre Gözyaşı ilk tanıtım fragmanı ile yeni sezonda güçlü diziler arasında yer alacağını gösterdi. Bir Litre Gözyaşı güçlü oyuncu kadrosu ve gerçek bir hikayeye dayanan senaryosu ile bu sezon adının hakkını vereceğe benziyor. İşte Bir Litre Gözyaşı ilk tanıtımı...

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Bir Litre Gözyaşı Kanal D’nin yeni sezon yapımlarından. Dizinin başrollerinde Vatanım Sensin’in Hilal’i göze çarpıyor. Duygusal sahnelerdeki başarılı performansı ile tanınan Daner’e bir dönem ortalığı kasıp kavuran Aliye dizisinin acılı annesi Sanem Çelik eşlik ediyor. Ayrıca Paramparça dizisinin kötü karakteri Tolga Tekin ile yıldızı yeni parlayan Mert Yazıcıoğlu da Bir Litre Gözyaşı kadrosunda…

BİR LİTRE GÖZYAŞI KONUSU

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Bir Litre Gözyaşı dizisinin yayınlanan ilk tanıtımında fırın işleten Sanem Çelik ile Tolga Tekin’in kızı Cihan karakterini canlandıran Miray Daner’e beyin küçülmesi teşhisi konuyor. Annesi ve babası bu teşhisle yıkılıyor. Ayrıca Cihan üniversiteyi kazanıyor ve hastalığın belirtileri arasında, kordinasyon bozukluğu, dengesiz yürüme, düzgün yazamama ve konuşmada bozulma var. Ayrıca bu hastalığın bilinen bir tedavisi yok. İşte Bir Litre Gözyaşı dizisi ilk tanıtımı…

BİR LİTRE GÖZYAŞI TANITIM

BİR LİTRE GÖZYAŞI OYUNCU KADROSU

Bir Litre Gözyaşı dizisinin yayınlanan ilk tanıtımında görünen oyuncular şöyle; Miray Daner, Mert Yazıcıoğlu, Tolga Tekin ve Sanem Çelik…