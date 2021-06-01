Bir tepki de Tarkan’dan: Yapılan haksızlık ve çifte standart hiç adil değil

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kademeli normalleşme takvimininde aylardır işlerinden uzak kalan sanatçılara yönelik adımların atılmaması sektörden isimlerin tepkisi çekti. Bir tepki de ünlü şarkıcı Tarkan’dan geldi.

Sosyal medya hesabından tepkisini dile getiren Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

* Pandemi sürecinde müzik ve eğlence sektörüne yapılan haksızlık ve çifte standart hiç adil değil.

* Yetkililerin sanata ve sanatçıya karşı duyarsız, saygısız yaklaşımı ise ayrıca çok üzücü ve düşündürücü.

* Yetkili merciler acilen müzik ve eğlence sektörünü destekleyici yönde yeni karar ve uygulamalarla sanata, sanatçıya, tüm sanat çalışanlarına ve emekçilerine sahip çıkmalı.



BİR TEPKİ DE EBRU GÜNDEŞ’TEN

Kademeli normalleşme takviminde sanatçılara yönelik adım atılmamasına yönelik bir tepki de ünlü şarkıcı Ebru Gündeş’ten geldi.

Sosyal medya paylaşımında Gündeş şu ifadeleri kullandı:

* Biz sadece çalışmak istiyoruz… Çünkü bizler sahneye çıktığımızda yüzlerce kişi çalışıyor ve bu emekçiler nerdeyse 1,5 yıldır bugün için mücadele veriyorlar…

* Lütfen sesimizi duyun, sonra da duyurun… İnanın müziğin sesini duymak herkese iyi gelecek.

Ebru Gündeş ayrıca paylaşımında “Müzik susmasın” etiketini kullandı. Bu etikette sektörden isimler binlerce paylaşım yaptı.

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