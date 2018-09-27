Bir Umut Yeter 2. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bir Umut Yeter 1. ilk bölümde neler oldu?

Bir Umut Yeter güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ile bu akşam yayın hayatına başladı. Bir Umut Yeter ilk bölümde; Elif ile Derya’nın hikayesi anlatılır. İki kadın da çok severek evlenir. Ama kader mutlu olmalarına izin vermez. Acıdan sevinç, sevinçten acı doğar. Peki Bir Umut Yeter 1. Bölümde neler yaşandı? Bir Umut Yeter 2. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı gibi sevilen isimlerin başrollerini paylaştığı Bir Umut Yeter dizisinin Kanal D'de ilk bölümü yayınlandı. Bir hayat kararır bir hayat mucize ile değişir. Derya, Toprak ile Elif, Yılmaz ile büyük aşkla evlenir. Elif iki defa üst üste hamileyken çocuk düşürür. Derya'nın ise oğlu olmuştur. Ancak ona aşık olan Taner Derya'yı mahvedecek bir plan yapar. Şimdi Derya için kahrolma, Elif için bir mucizeye tutunma vaktidir. Bir Umut Yeter 2. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Umut Yeter 1. Bölüm izleme linki…

BİR UMUT YETER 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Umut Yeter yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayıncı kuruluş yayınlar yayınlamaz aşağıdaki sayfadan izleyebilirsiniz…

BİR UMUT YETER YENİ FRAGMAN

BİR UMUT YETER İLK BÖLÜM ÖZETİ: 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yüzbaşı Yılmaz'ın Hakkari'de bütün tim'i vurulmuş ve kendisi de ölümden dönmüştür. Görevde yaşadığı travmatik olaylardan dolayı nedeniyle psikolojik tedavi görmektedir. Tedavi gördüğü hastaneden çıkar. Hayatına yeni bir başlangıç yapar. Deniz Feneri bekçiliği işine başlar. Yılmaz deniz feneri bekçiliği için iş aldığı ailenin evinde evin kızı Elif'i görür. Elif'in kardeşlerinden biri şehit olmuştur, diğeri de şuan da askerdedir. Yılmaz işe başlamadan önceki gün bu evde misafir edilir.

DERYA'NIN İMKANSIZ AŞKI

Derya, Köyceğiz'e arkadaşı Taner'in yanına gelir. Çok aşık olduğunu anlatır ve yanında da sevgilisi Toprak vardır. Her halinden Derya'yı sevdiği belli olan Taner hayal kırıklığına uğrar. Derya, Toprak'ı ailesi ile tanıştırmak için buraya gelmiştir. Taner'den babası Kenan Bey ile konuşmasını ister. Taner durumu kabul edemez Toprak'ın araştırılması için emir verir. Taner, Kenan Bey'in yanına gider. Kenan Bey bu durumu emrivaki olarak görür. Taner, Toprak'ın ailesinin aşiret olduğunu söyler. Geçmişte bu Haciyan aşiretinden kaçan iki genç öldürümüş, Taner de bu hikayeyi Kenan Bey'e anlatır. Kenan duydukları karşısında çılgına döner.

Akşam olunca Toprak ile Derya eve gelir. Derya bir yıldır ilişkilerinin olduğunu ve evlenmek istediklerini söyler. Kenan Bey, çocuğa Haciyan Aşireti ile ilgili bir bağlantın var mı diye sorar. Toprak Haciyan aşiretinin reisinin oğludur. Kenan Bey Toprak'ın ailesine verecek kızı olmadığını söyler. Derya babasına resti çeker, evlenmek için izin istemediklerini haber vermeye geldiklerini söylerler. Toprak ile Derya evi terk eder.

YILMAZ YENİ HAYATA YELKEN AÇAR

Yılmaz sabah olunca fenere doğru yola çıkar. Elif ve annesi de onu yolcu eder. Elif'in gönlü şimdiden Yılmaz'a kaymıştır. Bakışları ile bunu göstermektedir. Yılmaz için yeni bir hayat başlar. Tek başına fenerde yaşayıp, oranın bekçisi olacaktır.

ELİF, YILMAZ'A AŞIK OLUR

Elif, Yılmaz'a yemek götürür ve ona bir de mektup yazar. Derya evden kaçıp tekne ile Yılmaz'ın yanına gelir. Aşkın ilk filizleri de böyle atılır. Elif ilk görüşte aşık olduğunu açık açık söyler. Yılmaz doğru adam olmadığını söyler. Ama Elif, Yılmaz ile evlenme fikrini kafasına koymuştur. Yılmaz da hayır demez. Annesi babasının onayı ile Elif ile Yılmaz evlenir.

DERYA İLE TOPRAK EVLENİR

Derya ile Toprak İstanbul'a döner. Derya babasının tavrından dolayı çok üzgündür. Babası sözünden dönmeyecektir. Kızının tavrına çok kızgındır. Tüm olanlara rağmen Derya ile Toprak evlenirler.

ELİF BEBEĞİNİ KAYBEDER, DERYA'NIN ÇOCUĞU OLUR

Yılmaz ile Derya evlendikten 1 yıl sonra Elif hamiledir. Ani bir sancı ile fenalaşır ve bebeğini kaybeder. Elif bu travmayı kaldıramaz. Ancak tekrar hamile kalır.

TANER'İN HAİN PLANI

Bir yıl sonra Derya da hamiledir ve oğlu Deniz dünyaya gelir. Taner bu durumu kaldıramaktadır. Derya'yı babasına götürmek ister. Derya karşı çıksa da Toprak bu teklifi kabul eder. Ancak Taner'in planları çok başkadır. Köyceğiz'e gelirler. Derya önden Taner ile babasının çifliğine gitmek için yola çıkar. Toprak evde Deniz ile kalmıştır. O sırada Taner adamı Salih ile planını harekete geçirir. Salih kahveye gider ve öldürülen gençlerin katili olan aşiretin oğlunun Köyceğiz'de olduğunu söyler. Halkı galeyana getirir. Toprak'ın olduğu eve doğru harekete geçerler. Taner önden gelip Toprak ile Deniz'I evden çıkarır. Toprak Deniz'I tekneye bırakır, Taner silihını çeker ve Toprak'I vurur ve sandalın ipini bırakır. Eve döner ve toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışır.

ELİF BİR KEZ DAHA BEBEĞİNİ KAYBEDER

Elif'in bebeğinin dünyaya gelmesine 1 ay vardır. Bir gece fırtına çıkar.Yılmaz dışarı çıkar ardından merak eden Elif de kendini dışarı atar ve o sırada fenalaşır. Elif bir kez daha bebeğini kaybeder. Sabah Yılmaz ile elleriyle bebeğini gömer.

DENİZDEN GELEN MUCİZE

O sırada bir bebek sesi duyulur. Derya'nın bebeği kayıkla fenere kadar gelmiştir. Toprak'ın ölü bedeni de kayıktadır. Elif Deniz'i kucağına alır. Delicesine mutludur. Allah'ın bir lütfu olarak görür. Yılmaz'ın içi hiç rahat değildir. Bebeği sahiplenemeyeceklerini söyler ama Elif bunu kabul edecek halde değildir. Yılmaz, karısının bu perişan halini görünce sırrı saklamak zorunda kalır. Toprak'ın cansız bedenini de gömer.

Derya bebeğinin ve Toprak'ın kayıkla kaybolduğunu öğrenir. Fenalık geçirerek hastaneye kaldırılır. Günlerce sakinleştiriciler ile uyutulur. Derya hastaneden taburcu olur ama yaşayan ölüden farkı yoktur.