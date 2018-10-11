Bir Umut Yeter 3. yeni bölüm fragmanı geldi! ‘O kadın Umut’un gerçek annesi!’

Bir Umut Yeter 3. yeni bölüm fragmanı bugün Kanal D tarafından yayınlandı. Derya, Yılmaz'la tanıştı ve Yılmaz her şeyin farkında.. Yeni bölüm fragmanında da; Elif, Derya'nın kimliğini öğreniyor. Derya, çocuğunun yokluğunun ona yaşattıklarını anlatır. İşte Bir Umut Yeter 3. yeni bölüm fragmanı...

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Bir Umut Yeter 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yılmaz, yüreği yanan anne Derya ile oğlu için canından vazgeçmeyi göze alan eşi Derya arasında sıkışıp kalır. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Yılmaz’ın Derya’ya bıraktığı notu bulan Kenan, bu işin gerçek yüzünü araştırmaya başlar. Taner de bu notu görür. Elif ile Yılmaz Derya yüzünden kavga eder. Elif kıskançlık krizine girip ‘kim o kadın’ diye sorunca Yılmaz gerçeği açıklar ve Derya’nın Umut’un annesi olduğunu söyler. İşte Bir Umut Yeter 3. yeni bölüm fragmanı…

BİR UMUT YETER 3. BÖLÜM FRAGMANI



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BİR UMUT YETER SON BÖLÜM ÖZETİ: 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner amacına ulaşmış Derya'yı eşinden ve çocuğundan ayırmıştır. Derya oğlunun yokluğunu fotoğraf çekerek ve resim yaparak atmaya çalışır. Elif bebeğini kaybettiği gece yaşadığı mucizeye tutunmuştur. Yılmaz bebek yüzünden vicdan azabı çeker. Derya'nın kayıp oğlu Umut büyümüş yıllar geçmiştir. Elif ile Yılmaz fenerden taşınır.

KENAN BEY, YILMAZ'A İŞ VERİYOR.

Yılmaz ile Derya'nın babası Kenan'ın yolları kesişir. Kenan limanın yönetimini Yılmaz'a verir. Taner bunu duyunca tedirgin olur. Çünkü liman yönetimi Taner'in işidir. Ama Kenan Bey'in kararı kesindir. Yılmaz, Fener'i bırakıp limanda çalışmaya başlar.

YILMAZ DERYA İLE TANIŞIYOR

Derya da babası Yılmaz'ın yanındayken gelir ve Yılmaz ile tanışırlar. Yılmaz, Derya'yı tanır, kısa süreli bir şok yaşar. Derya limana her geldiğinde o acı günü hatırlar. Yılmaz da bunu görür. Yılmaz limandaki birinin hikayeyi anlatmasıyla Umut'un Derya'nın oğlu olduğunu anlamaya başlar. Ya Umut'un annesi varsa… Yılmaz, Derya'ya oğlunun hayatta ve iyi olduğunu bir notla bildirmek ister.

Elif Umut'a hastalıklı derecede bağlıdır. Bu durum Yılmaz'a da zor anlar yaşatır. Elif oğlunun başına bir şey gelirse canına kıyacağını bile söyler. Bu nedenle Yılmaz yazdığı notu yırtar.