Bir Umut Yeter bu akşam neden yok? Bir Umut Yeter yeni bölüm ne zaman?

Bir Umut Yeter bu akşam neden yok? Bir Umut Yeter yeni bölüm ne zaman?

Bir Umut Yeter dizisi geçtiğimiz Perşembe akşamı birinci bölümü ile Kanal D ekranlarında yayınlanmıştı. Bu akşam yayın akışında ikinci yeni bölümü göremeyenler "Bir Umut Yeter neden yok?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte dizinin yeni bölüm tarihi...

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Bir Umut Yeter, dizisi 6 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D’de yeni bölümü ile ekrana gelecek. Perşembe akşamları Bir Zamanlar Çukurova, Avlu ve Bizim Hikaye gibi reytingi yüksek dizilerle yarışamayan Bir Umut Yeter, ilk bölümde reytinglerde başarılı olamayınca yayın günü Cumartesiye alındı.

Bir Umut Yeter dizisinin yapımcılığını Faruk Bayhan yapıyor, senaryosunu Melis Civelek yazıyor, yönetmenlik koltuğunda ise Yusuf Pirhasan oturuyor. Başrollerinde ise Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı yer alıyor.

BİR UMUT YETER DİZİSİNİN KONUSU

Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz’in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyor olsa da, kısa sürede yanıldığını anlayacaktır.

Hayattan fazla beklentisi olmayan Yılmaz Köyceğiz’de tanıştığı Elif’in yaşam sevincinden öylesine etkilenir ki kısa sürede Elif’in de ısrarı ile iki genç evlenmeye karar verirler. Zaman içinde Elif’in peş peşe yaptığı düşükler evliliklerini sarssa da, hiç beklemedikleri bir zamanda mucizevi şekilde yeni doğmuş bir bebeğin girmesiyle hayatları ters yüz olacaktır.

Elif, bebeği Allah tarafından gönderilmiş bir hediye olarak görürken, Yılmaz bunun yanlış olduğunu biliyordur. Elif’in bebeği bağrına evlat diye basmasıyla birlikte, yıllar boyu sürecek vicdan azabı da başlamıştır artık…

Bir Umut Yeter, Yılmaz’ın vicdan muhasebesi içinde doğru yolu bulma çabası, Elif’in dağılmaması için tutkuyla çabaladığı ailesine olan aşırı düşkünlüğü, evlat acısı ve özlemi içinde hayata tutunmaya çalışan acılı Derya’nın dramını anlatıyor.