Bir Umut Yeter ilk fragman yayınlandı! Bir Umut Yeter ne zaman yayınlanacak?

Bir Umut Yeter ilk fragman yayınlandı! Bir Umut Yeter ne zaman yayınlanacak?

Başrollerinde; Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre ve Hazal Subaşı'nın yer aldığı Bir Umut Yeter dizisinden ilk fragman geldi. Elif ile Yılmaz'ın bebeği olmuyordur. Elif’in cansız bir bebek dünyaya getirdiğinin ertesi sabahı, dalgaların kıyıya savurduğu küçük bir kayıktan gelen bebek çığlığı ile dizinin asıl hikayesi başlıyor. Peki Bir Umut Yeter ne zaman başlayacak? İşte dizi hakkında merak edilenler...

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Bir Umut Yeter dizisinden ilk fragman yayınlandı. Tolgahan Sayışman ile Esra Blgiç’i ilk kez birlikte izleyeceğiz. İkilinin sinerjisi ve dizinin hikayesi seyirci tarafından benimsenecek mi merak konusu… İşte dizinin hikayesi ve oyuncu kadrosu…

BİR UMUT YETER İLK FRAGMAN

BİR UMUT YETER NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kanal D dizinin kesin yayın tarihini açıklamamakla beraber yakında başlayacağını belirtti.

BİR UMUT YETER DİZİSİNİN HİKAYESİ

Askerlikten malulen emekli olan Yılmaz, Köyceğiz'in ıssız bir adasında bulunan deniz fenerini kendine sığınak olarak seçtiğinde, yeni ve yalnız bir hayata başladığını düşünüyor ama yanılıyordur.

Hayattan fazla beklentisi olmayan Yılmaz'ı Köyceğiz'e bağlayan ilk şey Elif'in hayat sevinci olmuştur. Elif'le aşık olmadan evlenip hayata tutunma kararı aldığında ise yeni ailelerinin tek eksiğinin bir bebek olduğunu biliyordur. Ancak Elif'in peş peşe bebeklerini kaybetmesi, ikisini de perişan eder…

Ta ki Elif'in cansız bir bebek dünyaya getirdiğinin ertesi sabahı, dalgaların kıyıya savurduğu küçük bir kayıktan gelen bebek çığlığının denizin tüm sessizliğini bozmasına kadar…

Elif, bebeği Allah tarafından bir hediye olarak görürken, Yılmaz bunun yanlış olduğunu biliyordur. Elif'in bebeği emzirmesiyle bebeğin ağlaması dursa da yıllar boyu sürecek bir vicdan azabı başlayacaktır.

Bu tesadüf; Yılmaz, Elif ve kaybolan çocuğunu arayan Derya arasında beklenmedik gelişmelere neden olacak ve herkesin hayatını derinlemesine etkileyecektir.

BİR UMUT YETER DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Tolgahan Sayışman (Yılmaz Karabey), Esra Bilgiç Töre (Derya Akar), Hazal Subaşı (Elif Karabey), Serhat Tutumluer (Kenan Akar), Cem Uçan (Taner), Yağmur Özbasmacı Mermer (Dilek Akar), Feyza Civelek (Damla Akar), Irman Örnek (Öznur), Selahattin Paşalı (Arda Özkan), Serpil Gül (Hacer Özkan), Yiğit Tuncay(Yiğit), Özlem Başkaya (Fadime), Burak Çimen (Tuncer), Nihan Büyükağaç (Nihan), Hamdi Alp (Salih), konuk oyuncu Alper Saldıran (Toprak)

yer aldığı Bir Umut Yeter, yakında Kanal D’de!