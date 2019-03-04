Bir yere yerleşmeyi anlatan ifade hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster

Bir yere yerleşmeyi anlatan ifade hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster

Bir yere yerleşmeyi anlatan ifade hangisidir, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorularının cevabı izleyiciler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 'Bir yere yerleşmeyi anlatan ifade hangisidir bölüme damga vurdu. Peki, Bir yere yerleşmeyi anlatan ifade hangisidir? İşte merak edilen sorunun yanıtı....

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyircisinin karşısına çıktı. En çok izlenilen yarışma programı olan ve her bölümde farklı farklı sorularla bilgi tazeleyen Kim Milyoner Olmak İster’in bu bölümünde Bir yere yerleşmeyi anlatan ifade hangisidir sorusu bölüme damga vurdu. Seyirciler, Bir yere yerleşmeyi anlatan ifade hangisidir merak etmeye başladı. İşte Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan sorunun yanıı…

Bir yere yerleşmeyi anlatan ifade hangisidir?

CEVAP: B) Mesken tutmak

KİM MİLYONER OLMAK İSTER’DE JOKER HAKLARI

1) Telefon Joker Hakkı: Yarışmacının başvuru yaptığı esnada ismini vermiş olduğu 3 arkadaşı içinden dilediği herhangi birini arayıp verilen 30 saniye içinde soru ile ilgili olarak fikir alabilmektedir.

2) Yarı yarıya Joker Hakkı: Yarışmacının bu joker hakkını tercih etmesi durumunda bilgisayar yanlış olan 2 seçeneği rastgele olacak şekilde çıkarır.

3)Joker Hakkı: Yarışmacının bu joker hakkını tercih etmesi durumunda seyircilere verilmiş olan el bilgisayarı ile sorunun cevap hakkında bir seçimde bulunurlar. Seyircilerin vermiş olduğu bu cevaplar, grafik olarak yarışmacıya yansıtılır.

4) Çift Yanıt Joker Hakkı: Yarışmanın eski bölümlerinden farklı olarak yarışmacıya verilen bu joker hakkı sayesinde yarışmacı soruya 2 kez yanıt verme hakkına sahip olmaktadır. Bununla birlikte bu joker hakkını kullanan yarışmacılar çekilemez ve yine bu jokeri yalnızca 7. sorudan sonra kullanma hakkına sahiptirler. Aynı zamanda çift yanıtın kullanımı esnasında verilen ilk cevabın yanlış olması durumunda yanıt gri renk kullanılarak gösterilir.