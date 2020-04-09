Bir Zamanla Çukurova 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Bir Zamanlar Çukurova 63. son bölüm izle) 09 Nisan ATV yayın akışı

ATV'nin en sevilen dizilerinden olan Bir Zamanlar Çukurova, bu akşam 66. bölüm ile ekranlar geldi. Birçok dizi setlerine corona virüsü sebebiyle ara vermiş durumdayken, Bir Zamanlar Çukurova dizi de bu hafta yeni bölümleriyle ekranlarda oldu.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA 63. BÖLÜM ÖZETİ
Fekeli, Demir’in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar’ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova’nın geleceğine yürürler. Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar’ı izlemektedir.
Onca hengame arasında Saniye ve Gaffur, Üzüm’ü okula yazdırmayı unutmuştur. Okula giden yaşıtlarına gıpta ile bakan Üzüm, derdini hem onlara hem de anneannesi Hünkar’a anlatır. Torunlarının hasreti ile kavrulan Hünkar, Üzüm ile alışverişe çıkar. Hatta Üzüm’e, Demir amcası ile olduğu gibi bir sır verir ve sırrını saklamasını ister.
Yeminini bozduğunu söyleyerek Züleyha’nın odasına giren Behice, elinde şırınga, üzerinde hemşire kıyafetiyle amacına ulaşabilecek mi? Kapıda bekleyen askerleri de uzaklaştıran Behice, Züleyha kendisini görünce ne yapacak?
9 NİSAN 2020 ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru