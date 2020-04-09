Bir Zamanla Çukurova 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Bir Zamanlar Çukurova 63. son bölüm izle) 09 Nisan ATV yayın akışı

Bir Zamanla Çukurova 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Bir Zamanlar Çukurova 63. son bölüm izle) 09 Nisan ATV yayın akışı

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 63. bölümü bu akşam ekranlara geldi. Bir Zamanlar Çukurova 66. Bölümde sevilen dizide çok hareketli sahneler yaşandı… İşte Bir Zamanlar Çukurıva 64. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm izleme linki...

ATV'nin en sevilen dizilerinden olan Bir Zamanlar Çukurova, bu akşam 66. bölüm ile ekranlar geldi. Birçok dizi setlerine corona virüsü sebebiyle ara vermiş durumdayken, Bir Zamanlar Çukurova dizi de bu hafta yeni bölümleriyle ekranlarda oldu.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DA 63. BÖLÜM ÖZETİ

Fekeli, Demir’in yapacağı yeni iş anlaşmasını durdurmak ister. Ancak elbette Demir, onu dinlemeyecektir. Şehirde yine kötü niyetli adamların dolaşması, Hünkar’ı da harekete geçirir. Hünkar, tüm Adana ahalisini arkasına toplayarak, şehir kulübündeki çok önemli bir toplantıyı engellemek için harekete geçer. Adana halkı arkada, Hünkar önde, adeta Çukurova’nın geleceğine yürürler. Fekeli de, gizli bir gurur ile Hünkar’ı izlemektedir.

Onca hengame arasında Saniye ve Gaffur, Üzüm’ü okula yazdırmayı unutmuştur. Okula giden yaşıtlarına gıpta ile bakan Üzüm, derdini hem onlara hem de anneannesi Hünkar’a anlatır. Torunlarının hasreti ile kavrulan Hünkar, Üzüm ile alışverişe çıkar. Hatta Üzüm’e, Demir amcası ile olduğu gibi bir sır verir ve sırrını saklamasını ister.

Yeminini bozduğunu söyleyerek Züleyha’nın odasına giren Behice, elinde şırınga, üzerinde hemşire kıyafetiyle amacına ulaşabilecek mi? Kapıda bekleyen askerleri de uzaklaştıran Behice, Züleyha kendisini görünce ne yapacak?

9 NİSAN 2020 ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru