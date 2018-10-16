Yılmaz, Demir için harekete geçiyor! Bir Zamanlar Çukurova 6.yeni bölüm 2.fragman yayınlandı!

Bir Zamanlar Çukuova 6. yeni bölüm 2. fragmanı atv tarafından yayınlandı. Yayınlanan fragman yeni bölümden önemli ipuçları veriyor. Yılmaz, çok daha güçlü bir şekilde dönüyor. Felekeli'den akıl alan Yılmaz'ın hedefinde Demir var. İşte Bir Zamanlar Çukuova 6. yeni bölüm fragmanları...

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Bir Zamanlar Çukuova 6. yeni bölüm 2. fragman yayınlandı. Nefes kesen yeni fragmanda Züleyha'nın kalbi paramparçadır. Yılmaz intikam için gelir. Şermin, Züleyha'yı yok etme yeminleri eder. Züleyha, Gaffur ile eşini konaktan kovar. Ayrıca Züleyha acilen doğuma alınır. Ama bebeğin akıbeti ile ilgili bir bilgi verilmez. Sadece Hünkar, ebe kadına ‘bebek yaşıyor mu? ‘ diye sorar. İşte Bir Zamanlar Çukuova 6. yeni bölüm fragmanları…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 6. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 5 BÖLÜM ÖZETİ

Züleyha evden kaçıp Yılmaz'ı görmek için cezaevine kadar geldi. Yılmaz hapishanede çıkan kavgada şişlendi ve revire kaldırıldı. Demir, Züleyha'nın evden çıktığını öğrenince deliye döndü. Hünkar Hanım şimdiden yaptığının cezasını çekmeye başladı.

DEMİR, ZÜLEYHA İLE YILMAZ AŞKINI BİLİYORMUŞ

Züleyha cezaevi müdürünün odasına girdiğinde orada Demir ile karşılaştı. Yılmaz, Demir'e Züleyha'nın kız kardeşi değil, karısı olduğunu söylemişti. Yani Demir, Züleyha'nın Yılmaz ile sevgili olduğunu bile bile onunla evlenmişti.

DEMİR'DEN ZÜLEYHA'YA TOKAT

Demir o anları hatırladıktan sonra Züleyha'ya ‘sen benim karımsın, karnında da benim çocuğum var. Nereden buluyorsun bu cesareti' diye çıkışır.

Züleyha idam cezası çıktığını ve son kez görmek için geldiğini söyler. Demir kararlıdır asla bir daha oraya gelmemelidir. Züleyha, Yılmaz'ı görmeden gitmek istemez. Demir buna izin vermemekte direnir, Züleyha görmeden gitmem deyince, Demir Züleyha'ya tokat atar. Bir daha sözünü dinlemezse Yılmaz'ı ancak mezarında göreceğini söyler.

Züleyha, Demir ile Adana'ya dönmek zorunda kalır. Hünkar cezaevi müdüründen yaşananları öğrenir. Hünkar, Yılmaz'ın hastanede olduğunu biliyordur.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

DEMİR'İN KÖTÜ YÜZÜ ORTAYA ÇIKIYOR

Züleyha'nın yüzü gülmez, abimi görmek istiyorum der. Demir çıldırır ve ‘sen bana denk bir eş değilsin, abin katil, konağımda hizmetçiydin' der. Sevdiği için bunların hiçbirini gözünün görmediğini söyler. Züleyha'dan geçmişini unutmasını ister. “Artık hayatında Yılmaz diye biri olmayacak” der. Züleyha'ya söz hakkı kalmamıştır artık. Yılmaz'ı kurtaracağını ama onu unutması gerektiğini söyler. Züleyha'nın kabul etmekten başka çaresi yoktur. Züleyha'nın alyansını çıkardığını görünce de ‘bu alyansı bir daha çıkarırsan parmağını keserim' der.

GÜLTEN MEKTUPLARI YAKALATIYOR

Büyükanne, Züleyha'ya İstanbul için bileti verenin Gülten olduğunu söyler. Hünkar, Gülten'in peşine düşer. Sorguya çekilen Gülten panik olur, bir şey bilmediğini söyler. Odasına gidip mektupları ne yapacağını düşünür. Hünkar da o sırada Gaffur ile konuşur. Açık açık Yılmaz ile Züleyha arasında aracılık yapıp yapmadığını sorar ve bilet olayından söz eder. Ayrıca Gaffur'u tehdit etmekten de geri kalmaz. Gaffur hemen Gülten'in yanına gider ve Gülten'in yaktığı mektupları görür. Gülten'i döver ve mektubu Züleyha'nın yazdığını anlar. Gülten bu sırrı saklaması için yalvarır. Gaffur, Gülten'i uyarır ve Züleyha'dan uzak durmasını söyler. Ancak Gülten abisi gidince yanan mektuplardan bir parçayı saklar. Gaffur da mektuptan bir parça saklayacaktır. Ayrıca Hünkar'a da Gülten'in bu işle ilgisi olmadığını söyler.

ADANA'YA DÖNÜŞ

Eve döndüklerinde Züleyha, Saniye'ye bedel ödetmeye başlar. Yemeği beğenmediğini çok yağlı olduğunu söyler. Saniye kurudur ama tek laf edemez. Ayrıca Hünkar, Demir ile konuşur. Demir, Yılmaz'ın şişlendiğini biliyordur. Hünkar haberi yokmuş gibi davranır. Demir, Yılmaz'ın üzerinden elini çektiğini söyler. Yılmaz, idama doğru gidiyordur.

ZÜLEYHA'NIN TEK DESTEĞİ SABAHATTİN

Sabahattin, Züleyha ile konuşur. Yılmaz'ın şişlendiğini biliyordur. Hatta cezaevini arayıp nasıl olduğunu öğrenmek istemiş ama başarılı olamamıştır. Züleyha'yı teselli edip ona bir dahaki sefere der.

YILMAZ HAPİSTEN KAÇIYOR

Yılmaz, tuvalete gitmek için kelepçelerini çözdürür. Tuvalete girince camı açmaya çalışır ama başarılı olamaz. Yılmaz taburcu olacağını öğrenir. Üstelik yarası daha iyileşmemiştir. O gece kaçmayı kafasına koyar. Tekrar tuvalete gider ama bu sefer kaçmayı başarır. Demir, Adana'ya gelmesini engellemek için jandarma ile görüşür.

ŞERMİN'İN TUZAĞINA SABAHATTİN DÜŞÜYOR

Şermin, Züleyha'nın bebeğini düşürmesi için bir karışım yaptırır. Ancak zehri kattığı tatlıyı Sabahattin yer. Sabahattin zehirlenir. Şermin'i yaptığının farkındadır. Ayrıca bunu Züleyha için hazırladığını da söylemek zorunda kalır. Demir ile Züleyha Sabahattin'i hastaneye götürür.

YILMAZ ÇİFTLİĞE GELİYOR

Yılmaz çiftliğe gelir ve Hünkar Hanım'ı yakalar. Boğazına bıçak dayayıp Züleyha'yı sorar. Hünkar yeminler ederek orada olmadığını ve yerini bilmediğini söyler. Gaffur gelir Yılmaz'ı yere indirir. Gülten onları seyrediyordur. Gaffur atalım ölsün der ve baygın Yılmaz'ı dışarı çıkarır. Araba ile dışarı götürür, o sırada Yılmaz uyanıktır ama elleri arkadan bağlıdır. Gaffur, Yılmaz'a silahını doğrultur. Züleyha'nın onun bunun malı olduğunu söyler. Yılmaz'ı vurmaz ve o şekilde sokakta bırakır. Jandarma gelip Yılmaz'ı yakalar.

GAFFUR'UN KAHYALIĞI TEHLİKEDE

Demir, Gaffur'un işinden memnun değildir. Ya gücün ya da aklın yetmiyor der. Kahyalığı beceremediğini söyleyerek başka bir çözüm bulacağım der. Gaffur şok olur, ağzını açamaz. Gaffur hemen Hünkar' a gider. Gece gündüz çalıştığını, tüm sırlarını sakladığını söyler. Hünkar, Demir ile konuşacağını ve bu işi halledeceğini söyler.

GÜLTEN, GAFFUR'DAN DAYAK YİYOR

Gülten, abisinin Hünkar'dan para aldığını görür. Abisinin Yılmaz'a yaptıklarını biliyordur. Hesap sormaya kalkınca abisinden çok kötü dayak yer. Evdekiler Gülten'in hasta olduğunu söyleyince Züleyha yemek götürür. Gülten'i ağzı burnu yara içinde görür. Ne oldu diye sorsa da Gülten cevap vermez. Züleyha, Yılmaz'a bir şey olduğunu anlar.