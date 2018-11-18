Bir Zamanlar Çukurova 11. yeni bölüm fragmanı yayında! Züleyha bebeği ile kaçıyor!

Bir Zamanlar Çukurova 11. yeni bölüm fragmanı bugün ATV tarafından ekrana verildi. Züleyha aşkı Demir ve Yılmaz'ı bir kez daha karşı karşıya getirdi. Bu sefer silahlar konuştu. Yayınlanan yeni fragmanda; Demir annesinin iyileşmesi için dua ediyor. ‘ Onsuz yolunu şaşıracağını söylüyor. Yılmaz, Züleyha’ya öfke kusuyor. Züleyha ise Adnan bebeği alıp evden çıkıyor. Yılmaz atla bir yere yetişmeye çalışırken görülüyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 11. yeni bölüm fragmanı...

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Bir Zamanlar Çukurova 11. yeni bölüm fragmanı seyirci karşısına geçti. Züleyha Yılmaz’ın yaşadığını öğrendi ama hem çocuğu hem de Yılmaz için Demir’e boyun eğdi. Demir, Yılmaz’ı öldürmeyi kafasına koydu. Hünkar eve geldiğinde Züleyha’nın bağrışını duyarak bu haberi aldı. Yılmaz ile Demir karşılıklı birbirine silah çekti. Yılmaz ‘ikisinden birinin ölmeden bu hesabın kapanmayacağını söylüyor’ ve Demir’in elindeki silah düşüyor. Yılmaz silahı doğrultuyor ama ‘oğlun için’ diyerek Demir’i bırakıyor. Ancak Demir yine adiliğini yapıyor ve Yılmaz’ın arkasından silah çekiyor. Yılmaz da hızlıca hareket edip Hünkar’ı vuruyor. Demir, Yılmaz’ı sırtından yaralıyor. Bir Zamanlar Çukurova 11. yeni bölüm fragmanında ise; Demir her şeyi Züleyha'yı sevdiği için söylüyor. Yılmaz Züleyha'nın neden bu şekilde davrandığını anlamıyor ve uzağa düştüğünü sanıyor. Fekeli, Yılmaz'a ulaşamayınca tedirgin oluyor. Züleyha bebeğini alıp evden kaçıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 11. yeni bölüm fragmanı…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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Züleyha, öldüğünü sandığı Yılmaz ile karşılaşıyor. Demir, Hünkar ve Cengaver de bu karşılaşmaya tanık oluyor. Yılmaz tam bir beyefendi gibi çıkıyor onların karşısına. Züleyha gözlerini Yılmaz'dan alamıyor. Masadakiler şok geçiriyor. Züleyha gözleri dolu dolu ‘Yılmaz ölmemiş' diyor. Demir, Züleyha'ya onun karısı olduğunu ve onu rezil etmemesini istiyor. Cengaver ise Yılmaz hakkında öğrendiği yanlış bilgiler yüzünden Yılmaz'a saldırıyor. Demir ve Hünkar Züleyha'yı alıp oradan gidiyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

ZÜLEYHA: YILMAZ BENİM AĞABEYİM DEĞİL KOCAM

Züleyha, Yılmaz'la konuşması gerektiğini sayıklıyor. Demir ise çok sinirli. Züleyha ona yalan söylendiğinin farkında ve Demir'den hesap soruyor. Züleyha Demir'in arabayı durdurmasını istiyor. Durdurmayınca da kapıyı açıp kendini dışarı atıyor. Demir de peşinden gidiyor. Züleyha, Demirin gözlerine bakıp ‘Sen daha anlamadın mı Yılmaz benim ağabeyim değil, benim kocam' diye haykırıyor. Ölene kadar Yılmaz'ı seveceğini söyleyen Züleyha bayılıyor.

ZÜLEYHA YARALI HALDE EVE GELİYOR

Hünkar ise telaşla eve geliyor. Adnan bebek de yanında. Evde çalışanlar bir sorun olduğunun farkında ama Hünkar'dan azar yemekle kalıyorlar. Gaffur hemen neler olduğunu öğrenmeye gidiyor. İlerleyen saatlerde Züleyha ile Demir de eve geliyor. Baygın olan Züleyha, Demir'in kucağında eve geliyorlar. Demir evdekilere Züleyha'nın merdivenden düştüğünü söylüyor. Hünkar, Demir'e ‘sen mi yaptın' diyor. Demir, Züleyha'nın arabadan atladığını ve Yılmaz'ı seviyorum dediğini annesine söylüyor. O sırada Sabahattin geliyor ve Züleyha'yı muayene ediyor. Sabahattin nasıl düştüğünü sorguluyor ama Demir'den geçiştirilmiş bir cevap alıyor.

YILMAZ: KEŞKE HİÇ SEVMESEYDİM ONU

Yılmaz, Züleyha'nın çıkışından sonra evine gidiyor. Felekeli, Yılmaz'ı kapıda karşılıyor. Yılmaz, aylarca hayal ettiği bu günü yaşadığını söylüyor. Yılmaz, Züleyha'nın para için kendini unuttuğunu sanıyor. Yılmaz, Züleyha'nın onu gönlünden sildiğini düşünerek kendini harap ediyor. Yılmaz, Felekeli'nin soruları üzerine Züleyha'nın ona tek bir mektup yazmadığını söylüyor. Felekeli ise mektupların gelmemiş olabileceğini söylüyor. Ancak Yılmaz, Züleyha'nın çok mesut olduğunu söylüyor. Yılmaz, ‘Keşke hiç sevmeseydim onu' deyip iç geçiriyor. Felekeli hakikatin her zaman görünen olmadığını anlatıyor Yılmaz'a. Yılmaz ‘beni sevip sevmediğini nasıl anlayacağım' diye soruyor. Felekeli aşkına sahip çıkmasını ve sabırlı olmasını öğütlüyor.

DEMİR'İN GÖZYAŞLARI

Demir Züleyha'nın başında gözyaşları içinde bekliyor. Duygularından bahsediyor. Züleyha'ya acı çektirmek istemediğini, gönlüne söz geçiremediğini söylüyor. Ayrıca ‘sen benim yârimsin, başkasına yar etmem' diyor. Sabah olunca gelen Sabahattin Züleyha'yı kontrol ettikten sonra Demir'i kibri yüzünden uyarıyor.

FEKELİ YILMAZ'I DURDURAMIYOR

Yılmaz, Yamanlar'ın konağına gidip Züleyha ile konuşacağını söylüyor. Fekeli, Yılmaz'a engel olmaya çalışıyor. Ama durduramıyor. Yılmaz o sinirle yolda bir çocuğa çarpıyor. Züleyha'ya gidemeden acil servise gidiyor.

HÜNKAR ÇOK İLERİ GİDİYOR

Züleyha uyandığında Hünkar'ın ağır ithamları ile karşılaşıyor. Hünkar, Züleyha'ya ‘Yılmaz'ın parası pulu olduğunu öğrendin, sesin çıkmaya başladı' diyor. Ayrıca oğlu ile Yılmaz arasında seçim yapmasını istiyor. Demir kahvaltı tepsisi ile geliyor. Züleyha ‘oğlumu istiyorum' diyerek tepsiyi yere fırlatıyor. Demir gidince Hünkar, oğlunun hayatı için Züleyha'nın sakin davranması gerektiğini söylüyor.