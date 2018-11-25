Bir Zamanlar Çukurova 12. yeni bölüm fragmanı geldi! ‘Beni affet oğlum!’

Bir Zamanlar Çukurova 12. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. Yayınlanan yeni fragmanda; Züleyha'nın eli tetikte. Demir, Züleyha'yı bebeğinden ayırıyor. Hünkar, Yılmaz'a Adnan bebeği sebep göstererek vazgeçmesini istiyor. Yılmaz'ın öfkesi dinmiyor. Saniye 'Gaffur yetiş, canına kıyacak' diye bağırıyor. Gülten'in intihara teşebbüs ettiği düşünülüyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 12. yeni bölüm fragmanı...

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında Züleyha İstanbul’a kaçmak için yola koyuluyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Bir Zamanlar Çukurova 12. yeni bölüm fragmanı ATV tarafından yayınlandı. Züleyha, oğlu Adnan’ı alıp İstanbul’a kaçmak için yola koyuldu. Ancak Demir onu yolda buldu. Adnan bebeği alıp istiyorsa gidebileceğini söylüyor. Züleyha başına silah dayayıp kendini öldürmekten söz ediyor. Demir ‘sık hadi’ diyerek onu inandırıcı bulmuyor. Anca Züleyha’nın eli tetikte ilerliyor. Bir Zamanlar Çukurova 12. yeni bölüm fragmanında ise; Demir, bebeğini annesinden ayırıyor ve ‘beni affet oğlum’ diyor. Züleyha’nın akıbeti belli değil. Fekeli, Yılmaz’ı sakinleştirmeye çalışıyor. Ayrıca Gülten’in intihara teşebbüs ettiğine dair bir sahneye yer veriliyor. Bu sahnede Saniye Gaffur’a ağlayarak ‘canına kıyacak’ diyor ve kara lastikli bir kadının kendini asmaya çalıştığı gösteriliyor. Bu kişinin Gülten olduğu çok açık.