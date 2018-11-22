Züleyha tetiği çekebilecek mi? Bir Zamanlar Çukurova 12. yeni bölüm fragmanı geldi mi? (Bir Zamanlar Çukurova 11. son bölüm izle)

Bir Zamanlar Çukurova 11. son bölümü ile ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde; Züleyha kilitli odada çaresizce bekliyor. Yılmaz tuzağa düşürüldüğünü sanıyor. Demir ise Züleyha’yı oğlu ile tehdit ediyor ve Cengaver Yılmaz gerçeğini öğreniyor. Hünkar hastanede yaşam savaşı veriyor. Fekeli’nin ziyareti ile geçmişte yaşanmış aşk da ortaya çıkıyor. Züleyha bir yolunu bulup Adnan bebekle kaçıyor. Ancak yolda Demir'e yakalanıyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova 11. son bölüm izleme linki...

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Bir Zamanlar Çukurova son bölümü ile ATV'de yayınlandı. Yayınlanan son bölümde; Yılmaz çarpışma sonrası hafif yara ile kurtuluyor ama Hünkar'ın durumu ağır. Demir tedbiri elden bırakmıyor ve Adnan bebeği Şermin’e emanet ediyor. Yılmaz, Züleyha'nın onu tuzağa düşürdüğünü sanıyor. Fekeli, Yılmaz'a Züleyha'yı suçlamamasını söylüyor. Ayrıca Hünkar'I ziyarete giden Fekeli onun gençlik aşkı olduğunu anlatıyor. Cengaver, Yılmaz'ı öldürmek için harekete geçiyor ama tüm gerçekleri öğreniyor. Züleyha, Yılmaz'dan ve oğlundan vazgeçmiyor ve Demir'den kaçmanın bir yolunu buluyor. Ancak kaçış planı yarıda kalıyor. Otobüsü yolda durduruluyor ve Demir’le yüz yüze geliyor. Demir oğlunu alıp gidebileceğini söylüyor. Ancak Züleyha kendini öldürmekle tehdit ediyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova 11. son bölümde başka neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova 12. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Bölüm fragmanının birkaç güne yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 11. BÖLÜM ÖZETİ

Demir, Züleyha ile Yılmaz'ı büyük bir oyuna getirir. Bir buluşma organize eder. Ama Züleyha'yı odaya kilitleyip o buluşmaya kendisi gider. Silahlar çekilir. Yılmaz, Demir'in canını bağışlasa da Demir onu sırtından vurmak için harekete geçer. O sırada Hünkar'ın gelmesiyle de silahlar ateş alır. Hünkar ve Yılmaz vurulur. Yılmaz hafif yaralı kurtuluyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

DEMİR'İN ÖNLEMLERİ

Demir, Adnan bebeği Şermin'e götürüyor ve saklamasını istiyor. Annesinin vurulduğunu ve Züleyha'nın İstanbul'a gitmek istediğini söylüyor. Ayrıca Züleyha'nın vurulması olayından haberdar olmasını da istemiyor. Şermin, Demir'e ‘kardeşimsin' dese de arkasından söylenmeyi ihmal etmiyor.

Demir evdeki herkesi konağın önünde topluyor. Tüm çalışanlar geliyor. Demir, annesinin bir kaza geçirdiğini ve hastanede olduğunu söylüyor ve işlerin aksamamasını istiyor. Konaktaki komutayı da Gaffur'a veriyor. Kalabalık dağılınca Gaffur ve Saniye'ye hala güvendiğini söylüyor. Gülten'i affettiğini de söyleyerek annesinin vurulduğunu anlatıyor. Demir, Züleyha'nın buhran geçirdiğini ve düzeleceğini söylüyor.

Fekeli, Hünkar'ın durumunu doktordan öğreniyor. Ayrıca Demir'in de polise konuşmadığını doktordan öğreniyorlar. Doktor gidince Yılmaz olanları Fekeli'ye anlatıyor. Fekeli ‘bunlar namert' diyerek öfkeleniyor. Yılmaz yalnız kalıp yaşadıklarını düşünüyor. Züleyha'nın onu tuzağa düşürdüğünü sanıyor.

ZÜLEYHA ODAYA KİLİTLİ

Züleyha odada kilitli ve kapıyı açmaları için yalvarıyor. Gülten, Züleyha'ya üzülüyor ama Saniye o kapının açılmayacağını söylüyor. Demir eve dönene kadar Züleyha orada kalıyor. Demir, zorla yemek yedirmek istiyor ama Züleyha oğlunu istiyor. Demir gidip getiriyor. Demir ya oğlu ile odada kilitli kalacağını ya da oğlu olmadan serbest olacağını söylüyor. Züleyha ‘hayatımda gördüğüm en gaddar adamsın' diyor.

FEKELİ İLE HÜNKAR'IN GEÇMİŞİ

Fekeli, Hünkar'ı ziyarete gidiyor. Bu ikilinin geçmişi de ortaya çıkıyor. Fekeli, Hünkar uyurken elini tutuyor ‘olmadı, aramıza kan girdi' diyor. Fekeli yürek yangınını anlatıyor. Hünkar'ın yüzünü görüp acısını anlayacağını söylüyor.

CENGAVER DEMİR'İN GERÇEK YÜZÜNÜ ÖĞRENİYOR

Cengaver, Yılmaz'ı vurmak için onun yanına gidiyor ve silah çekiyor. Yılmaz, Demir'in karsını aldığını söylüyor. Cengaver tam da o sırada Yılmaz'dan tüm gerçekleri öğreniyor. Cengaver, o hışımla Demir'e gidiyor. Kan kardeşi olduklarını söyleyerek Demir'in yalanını yüzüne vuruyor. Demir, Yılmaz^ın anlattıklarının doğru olduğunu söylemek zorunda kalıyor.