Demir ve Yılmaz karşı karşıya! Bir Zamanlar Çukurova 14. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Bir Zamanlar Çukurova 14. Yeni bölümden 2. Fragman geldi. Yayınlanan yeni fragmanda; Hünkar, yüzünde mutluluk tebessümü ile biri ile buluşuyor. Demir ile Yılmaz bir kez daha birbirlerine silah çekiyor. Üstelik bu sefer Züleyha da orada. Demir Yılmaz’a ‘Ya senin ölün çıkacak ya da benim’ diyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 14. yeni bölüm fragmanları..

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 13. BÖLÜM ÖZETİ

Yılmaz, Züleyha konuşmasından sonra Züleyha perişan halde eve geliyor. Demir ‘beni buna sen mecbur ettin' diyerek onu ne kadar çok sevdiğini söylüyor. Züleyha bu evi ve Demir'in kocası olmasını kabul ettiğini söylüyor. Ama asla ona aşık olmayacağını da ekliyor. Demir inatla Züleyha'nın bir gün onu seveceğini söylüyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

YILMAZ KENDİNİ TOPARLAMAYA ÇALIŞIYOR

Yılmaz, Fekeli ile dertleşiyor. Çok iyi göründüğünü hatta nefesinin kesildiğini söylüyor. Züleyha, Yılmaz'a ‘ne yapsaydım' diyor ve Yılmaz da bunu anlatıyor. Ve en çok da Züleyha'nın Demir'e aşık olduğunu söylemesi onu üzüyor. Yılmaz kendi kendine ‘benim sevgim yetmemiş, boşuna elimi kana bulamışım' diye söyleniyor. Gülten, Yılmaz'ın nasıl perişan olduğunu görüyor. Ama Demir'den korkusuna Yılmaz'a Züleyha'nın zorla gittiğini söyleyemiyor.

ZÜLEYHA İLE DEMİR'İN HAYATI NORMALE DÖNÜYOR

Demir ile Züleyha yemeğe çıkıyor. Demir, Züleyha'yı yurtdışına götürmek istiyor ama Züleyha oğlunu bırakıp gitmek istemiyor. Ayrıca Demir, Adnan'a yabancı mürebbiye tutmak istiyor ama Züleyha buna da izin vermiyor. Oğlunu bir başkasına bırakmak istemiyor.

GÜLTEN GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKIYOR

Gülten'in yaşadıklarını Sabahattin'in öğrenmesi ile ortalık karışıyor. Sabahattin her şeyi Demir'e anlatıp hesap soruyor. Demir bir anda parlayıp önce annesine kızıyor sonra da tüm çalışanları topluyor. Hünkar olayın büyümesini istemiyor ama Demir olayı kurcalıyor. Hünkar Sabahattin'in Şermin'den ayrılmakta haklı olduğunu söylüyor. Tüm çalışanlar toplanıyor. Şermin de orada. Demir, Sabahattin ile Gülten arasında iğrenç bir dedikodu çıkarıldığını ve her ikisine de kendisinin kefil olduğunu söylüyor. Şermin de afra tafra ile buna itiraz etti. Sabahattin doktor olduğunu ve Gülten ile de bu nedenle görüştüğünü söylüyor. Demir dedikoduyu kimin yaydığını soruyor. Dedikoduyu çıkaranın kim olduğunu gelip söylemesini yoksa hepsini göndereceğini söylüyor. Demir Bey gidince, Saniye ile Gaffur Fadik'i sorguya çekiyor. Dedikoduyu yayanın Fadik olduğunun herkes farkında. Demir yeniden geliyor ve çalışanlardan biri Fadik'in adını veriyor. Fadik af dilemeye çalışsa da Demir onu konaktan kovuyor. Saniye de Demir'den fırça yiyor ve hamile olduğu için onu hoş gördüğünü söylüyor. Hünkar Fadik'i sokağa atmak yerine huylara yolluyor.

GÜLTEN YİNE YALAN SÖYLÜYOR

Gülten, Fekeli ile konuşuyor. Fekeli, Gülten'e istediği kadar o evde kalabileceğini söylüyor. Sonra da Züleyha'nın Yılmaz'ı sevip sevmediğini soruyor. Gülten bir kez daha yalan söylüyor. Odasına ağlayarak söylediği yalanlar için Allah'tan af diliyor. Züleyha, Nihal ile çok iyi anlaşıyor. Züleyha o kadar normal görünüyor ki Hünkar onun mutluluğundan mutlu olduğunu söylüyor.

DEMİR, GÜLTEN'İ İSTİYOR

Gaffur ile Saniye Gülten'in Yılmaz'ın yanında olduğunu bir türlü Demir'e söyleyemiyor. Onu köye gönderdikleri yalanı ortaya çıkmak üzere. Demir, ısrarla Gülten2i getirmelerini istiyor.

HÜNKAR FELEKELİ'Yİ GÖRÜYOR

Hünkar camdan bakarken Fekeli ile göz göze geliyor. Yaşadığı şokla kendi kendine ‘ölmemiş, niye öyle düşünme mi istedi, niye geri döndü' diyor. Şermin, Gülten'in mücevherlerini çaldığını söylüyor. Demir, kuyumcunun bulduğu mücevherlerle hesap sormaya gidince Şermin oyun oynuyor.