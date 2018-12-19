Bir Zamanlar Çukurova 15. yeni bölüm 2. fragman yayında! Yılmaz kaza geçiriyor!

Bir Zamanlar Çukurova 15. yeni bölümden 2 yeni fragman yayınlandı. Yeni fragmanda; Fekeli Hünkar'ların konağına hesap sormaya gidiyor. Yılmaz kaza yapmış şekilde bulunuyor. Fekeli Demir'i sorumlu buluyor. Züleyha, Yılmaz için gözyaşı döküyor. 'Ben sensiz yaşayamam' diyerek dualar ediyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 15. yeni bölüm fragmanları...

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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 14. BÖLÜM ÖZETİ

Demir, Cengaver'le konuşup babasının Fekeli'nin karşısında neden silahsız olduğunu sorguluyor. Ayrıca intikam aldığı için kendini güçlü hissediyor. Cengaver, Fekeli ile Yılmaz için ileri geri konuşuyor ve ‘Adana'yı kimseye yedirmedik' diyor

FEKELİ VE YILMAZ OYUNA GELMİYOR

Patlayan bomba herkes tarafından konuşuluyor. Gülten ve ev halkı da bu haberi alıyor. 20 kişinin öldüğü söyleniyor. Ama kimse Fekeli ve Yılmaz'ın da orada olduğunu bilmiyor. Ancak Yılmaz ile Felekeli Demir'in oyununa gelmiyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

ZÜLEYHA'NN YENİ DÜNYASI

Hünkar, Züleyha'yı Adana çevresine sokmaya çalışıyor. Züleyha katıldığı bu yeni ortamda fikirleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Derneğin yapılacağı kermes için fikirlerini anlatıyor. Yemeğe geldiği restoranda Yılmaz ile karşılaşıyor. Hatta masadakiler de Yılmaz'ın yakışıklığından söz ediliyor. Hünkar ve Züleyha bu durumlardan çok rahatsız oluyor. Züleyha gözlerini kaçırmak istese de sık sık Yılmaz ile göz göze geliyor. Hünkar, Yılmaz hakkında ileri geri konuşuyor.

HÜNKAR İLE FEKELİ KOZLARINI PAYLAŞIYOR

Hünkar ile Fekeli yüz yüze geliyor. Hünkar'ın evine gelen Fekeli eski defterleri açmaya geldiğini söylüyor. Hünkar konuşmak istemiyor. Fekeli gerçekleri anlatmak istiyor. İkisi de hakikati biliyor ama Hünkar oğlunun eline kan bulaşmasın diye maziyi mazide bırakmak istiyor. Fekeli Toros yolundaki patlamadan söz ediyor. Hünkar şaşkın gözlerle onu dinliyor.

ZÜLEYHA İLE HÜNKAR İŞBİRLİĞİ HALİNDE

Fekeli gidince Hünkar, Demir'e yaptığından dolayı hesap soruyor. Züleyha Fekeli'yi görüyor ve onun kim olduğunu soruyor. Hünkar yine yalan yanlış bilgilerle Fekeli'yi yanlış tanıtıyor ve Demir'e de söz etmemesini rica ediyor.

Demir, Züleyha'nın zümrüt taşlı kolyesini soruyor. O sırada Hünkar geliyor ve yalan söylemek için Züleyha yardım istiyor. Hünkar bir yalanla oğlunu geçiştiriyor. Demir gidince Züleyha gerdanlığı Veli'nin aldığını anlatıyor.

YILMAZ İLE ZÜLEYHA UZAKTAN UZAĞA BAKIŞIYOR

Züleyha ile Demir bir yakınlarının nişanına gidiyor. Yılmaz da orada. Dansa kalkan Züleyha ile Demir, Yılmaz'ın gözleri önünde mutluluk pozları veriyor. Yılmaz da masasındaki genç bayanı dansa kaldırıyor. Züleyha bakışları ile nasıl kıskandığını belli ediyor. Demir, Züleyha'nın Yılmaz'a baktığını fark ediyor. Demir de birden kıskançlık krizine giriyor. Yılmaz da uzaktan gülümseyerek onlara bakıyor. Demir, Züleyha'yı apar topar dışarı çıkarıyor.

HÜNKAR: SEN BENİM SİLAHSIZ KOCAMI KALBİNDEN VURDUN

Hünkar ile Fekeli bir kez daha konuşuyor. Hünkar gazetedeki ölüm ilanını soruyor. Fekeli onunla konuşmak için bunu yaptığını söylüyor. Hünkar oğlunun depoyu havaya uçurduğunu kabul etmiyor. Fekeli, Hünkar'ı hakikati görmemekle suçluyor. Hünkar ‘sen benim silahsız kocamı kalbinden vurdun' diyor. Fekeli Adnan Yaman'ın da ellerinde kan olduğunu söylüyor ama Hünkar kocasını koruyor. Hünkar ‘sen evlatlarını kaybettiğinde' diyor. Fekeli onu susturuyor ve hapse girmeseydim onlar yaşayacaktı diyor. Ayrıca Hünkar'a geçmişin yazısını düzeltmeye geldiğini anlatıyor.

DEMİR İLE ZÜLEYHA ARASINDA YILMAZ GERGİNLİĞİ

Züleyha ile Demir, Yılmaz'ın varlığı yüzünden kavga ediyor. Demir kendini kaybediyor ama bu sefer Züleyha da ona pabuç bırakmıyor. Eğer böyle yapacaksa onu bir daha bir yere götürmemesini söylüyor. Kavga evde de devam ediyor. Demir, Züleyha'nın kalbini almaya çalışıyor. Züleyha ağlayarak onu her seferinde üzdüğünü söylüyor. Ayrıca ailesini seçtiğini de anlatıyor. Demir onu sevmediğini söylüyor ve Yılmaz'ı sevip sevmediğini soruyor. Züleyha gözyaşları içinde cevap veremiyor.