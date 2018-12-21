Bir Zamanlar Çukurova 16. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Yılmaz ile Züleyha gerçeğini bir kişi daha öğreniyor! (Bir Zamanlar Çukurova 15. son bölüm izle)

Bir Zamanlar Çukurova son bölümü ile ATV'de yayınlandı. Yayınlanan son bölümde; Züleyha, Yılmaz ve Demir’in birbirine silah çekmesiyle ölmek istiyor. Bu kavgadan çok yorulan Züleyha sevdiğine kavuşmaktan bile vazgeçmiş durumda. Çünkü Yılmaz için yeter ki yaşasın diye düşünüyor. Ancak Demir’in kıskançlığı ona her türlü çirkinliği yaptırabilir. Yılmaz’ın kayboluşu da bu nedenle akla ilk onu getiriyor. Fekeli Yamanlar Çiftliği’ni basıp Yamanlar’dan hesap soruyor. Hünkar oğlundan şüphelense de bu durumu belli etmiyor. ‘Yeter’ diyerek Fekeli’nin yakasına yapışıyor. Ve Fekeli sonunda Yılmaz’ı buluyor. Bu karşılaşma yıllar önce yaşadığı acıyı ona bir kez daha çok yakından hissettiriyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova 15. Son bölümde başka neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte merak edilen tüm detaylar…
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bir Zamanlar Çukurova 16. Yeni Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Bölüm fragmanının birkaç güne yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.