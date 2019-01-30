Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölüm fragmanı: Demir öldü mü?

Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölüm fragmanı bugün yeni bölümden çok özel sahnelerle ekrana geldi. Yeni fragmanda; Fekeli, Yılmaz'a yarasını göstermesini söylüyor. Yılmaz ile Züleyha bir kez daha yüz yüze geliyor. Bu sefer Yılmaz Züleyha'dan vazgeçiyor. Hatta Doktor Müjgan ile yakınlaşıyorlar. Demir ise Züleyha ve Adnan bebek için canını ortaya koyuyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 18. yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 17. BÖLÜM ÖZETİ

Hünkar açık arttırmada Yılmaz'ın kazanmasına ve Demir'in kaybetmesine sebep oluyor. Demir annesini Fekeli yüzünden azarlıyor. Fekeli ile sıkışan Hünkar oğluna hesap veriyor. Hünkar insanların ağzına laf vermemek için bazı şeylere mecbur olduğunu anlatıyor. Hünkar mani olmasaydı herkesin aralarında bir şey olduğunu düşüneceğini söylüyor. Demir'in gözü yine hiçbir şey görmüyor. Züleyha'nın işlediği nakışlı yastığa Yılmaz'ın başını koyamayacağını söylüyor.



DEMİR: SEN BENİMSİN

Züleyha, Yılmaz'ın onu gönlünden çıkarmadığını anlıyor. Bu nedenle de yüzü gülüyor. Ama Demir'e ‘keşke işlemeseydim' diyor. Üstüne bir de ‘senin karın olmamı hazmedemiyor. Oyununa gelme' diyor. Demir sinirle ayağa kalkıyor ve ‘umursamayacağım' diyor. Demir'in avuntusu ‘sen benimsin' oluyor. Züleyha'nın sözleri ile hareketleri birbirini tutmuyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

HÜNKAR İLE FEKELİ YİNE KARŞI KARŞIYA

Hünkar, Fekeli'yi arıyor ve Fekeli'yi görüşmeye çağırıyor. Yılmaz, Fekeli'nin yalnız gitmesini istemiyor ama Fekeli Hünkar'a güveniyor. Ve Fekeli haklı çıkıyor, Hünkar tek başına geliyor. Hünkar, Fekeli'nin niyetini bir kez daha soruyor. Fekeli ‘yaşamaya çalışıyorum' diyor. Ayrıca kaldığı yerden devam ettiğini anlatıyor. Hünkar, Fekeli'nin onlardan intikam almaya geldiğini düşünüyor. Ama Fekeli intikam almanın güçsüzlerin işi olduğunu söylüyor. Ayrıca memleketinde nefes alamamanın nasıl bir şey olduğunu söylüyor. Hünkar üzgün gözlerle onu dinliyor. Hünkar ‘kocamı öldürdün, ben de seni affettim' diyor. Fekeli hakikatin başka olduğunu ama anlatmayacağını söylüyor. Hünkar'ın kendisinin hakikati istiyorsa araştırmasını istiyor.