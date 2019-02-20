Bir Zamanlar Çukurova 21. yeni bölüm 2. fragman: Demir annesine hesap veriyor! (Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle)

Bir Zamanlar Çukurova 21. yeni bölüm 2. fragman bugün ekrana geldi. Dizinin 2. fragmanında; Fekeli bir kez daha kozlarını paylaşıyor. Hünlar, Demir'e 20 yıldır bir yalana inandığını söylüyor. Demir ile Züleyha arasında ilerleyen sevgiye rağmen Züleyha, Yılmaz için gözyaşı dönülüyor. Yılmaz, Müjgan'a doğru yeni adımlar atıyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 21. yeni bölüm fragmanları ...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 20. BÖLÜM ÖZETİ

Demir, gözaltına alınıyor ve Sait'in ölümü ile ilgili sorguya çekiliyor. Sorguda konuşma Yılmaz'a geliyor. Portakal bahçesinde olanlar soruluyor. Demir konu ile ilgili malumatı olmadığını söylüyor ama onunla karşı görüşte verilmiş ifadeler var. Demir, suçlamaları reddediyor. Ancak Fekeli ve Yılmaz'a olan düşmanlığı suç teşkil edebilecek hamleler yapabilmesini açıkça ortaya koyuyor. Hünkar ve Cengaver Demir'i bekliyor. Cengaver, Hünkar'a suçlamanın iftira olduğunu söylüyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

YILMAZ VE FEKELİ PERİŞAN

Fekeli, Sait'in ailesini ziyarete gidiyor. Yas evinde gözyaşları sel olup akıyor. Yılmaz da Fekeli ile beraber. Aileyi teselli etmeye çalışıyorlar. Fekeli, Sait'in karısına bunu yapanın cezasız kalmaması için söz veriyor. Yılmaz, Sait'in ölümünden kendini sorumlu tutuyor. ‘Keşke ağaçlar kesilseydi' diyor. Fekeli de olanlardan çok mutsuz ama her ikisi de Demir'in bu kadar ileri gidebileceğini düşünemediklerine yanıyor. Fekeli olayın ağaçlarla ilgili olmadığını düşünüyor. Sait'in araştırdığı Çitçi olayı ile ilgili olduğunu söylüyor. Fekeli, Sait'in öldürülmesinde onların da suçu olduğunu düşünüyor.



HERKES DEMİR'İN GÖZALTINA ALINMASINI KONUŞUYOR

Gaffur, çarşıda Demir olayının herkes tarafından duyulduğunu öğreniyor. Demir'in Sait'I öldürüp hapse girdiğini ve asla dışarı çıkamayacağını söylüyorlar. Öte yandan Şermin de jandarmanın gelip Demir'I almasını herkese yayıyor. Demir ve Hünkar'ın kendi çıkarları için her şeyi yapabileceklerini de söylüyor.

DEMİR CEZAEVİNDE

Demir, tutuklanıyor. Çıkışta Züleyha ile Adnan'I annesine emanet ediyor. Hünkar'ın oğlunun bir gün bile içeride kalmasına tahammülü yok. Demir, içeriye hürmetle alınıyor. İçeri girer girmez el öptürmeye başlıyor.



HÜNKAR DELİYE DÖNÜYOR

Hünkar, avukatla görüşüyor. Demir'in mahkemeye çıkmasının zaman alacağını öğreniyor. Yeni gelen Savcı, etrafa karşı yumuşak görünmemek için çok gerekli olmasa da Demir'I içeri alıyor. Hünkar bunları duyunca deliriyor. Avukatın elinden gelenin fazlasını yapmasını emrediyor.

YILMAZ: DEMİR İÇİN DALET YERİNİ BULDU

Demir, gözaltına alındığı geceyi Fekeli'ye anlatıyor. Fekeli gözleri dolu dolu Yılmaz'I dinliyor. Yılmaz, Züleyha'nın o gece nasıl perişan olduğunu söylüyor. Yılmaz, insanın yaşattığını yaşamadan ölmediğini söylüyor ve Demir için adaletin yerini bulduğunu düşündüğünü anlatıyor.

GAFFUR SORGUDA

Hünkar, Züleyha ile konuşup Demir'in iftiraya uğradığını söylüyor. Ayrıca evden kaçarsa onun hayatını mahvedeceği tehditinde bulunuyor. Sonra da Gaffur'u çağırıp sıkıştırmaya başlıyor. Sait'I öldür emri alıp almadığını söylüyor. Gaffur, Çitçi olayını anlatıyor. Ayrıca Sait'I gördüğünü ama bunu Demir'e söylemediğini belirtiyor.

HÜNKAR FEKELİ HAKİKATİNİ ÖĞRENİYOR

Çitçi yalan ifade verdiğini Hünkar'a söylüyor. Demir'in onu arayıp bu olayı planladığını anlatıyor. Fekeli'nin onu öldürmesinden korktuğunu söylüyor. Üstelik tüm bunları da Demir'in söylediğini anlatıyor. Fekeli'nin adamı da uzaktan onları izliyor ve Fekeli'ye de Hünkar'ın orada olduğunu söylüyor. Fekeli bu haberi duyduğuna çok seviniyor.

Züleyha, Hünkar'ın tehdidine ragmen telefona sarılıyor. Sabahattin'ı arıyor. Züleyha Sabahattin ile buluşmak istediğini söylüyor. Sabahttin mektup olayından vazgeçtiğini ve Demir'I seçtiğini söylüyor. Ama Züleyha yine de bu durumu Kabul edemediğini söylüyor. Sabahattin Yılmaz'ın da bir hayatı olduğunu söyleyince Züleyha, Yılmaz'ın oğlunun babası olduğunu söylüyor.

YILMAZ'DAN MÜJGAN'A BİR ADIM DAHA

Yılmaz hastanede Müjgan'ın yanına gidiyor. Hastanedekilere yemek getiren Yılmazi Müjgan'I eve davet ediyor. O sırada Adnan bebek rahatsızlanıyor. Mürebbiyesi ateşlenince bebeği hastaneye getiriyor. Müjgan hemen tedaviye başlıyor. Yılmaz da üzülerek izliyor.

HÜNKAR ZÜLEYHA'NIN KAÇTIĞINI SANIYOR

Hünkar eve gelince Züleyha ile Adnan'I göremeyince teleşa kapılıyor. Evdekileri sorguya çekiyor ama kimsenin haberi yok. Hünkar ‘bebeği kaçırdı' diye söyleyerek hemen arabasına biniyor. Züleyha evde çalışanların meraklı bakışları arasında eve geliyor. Bu sefer oğlunun yokluğu ile telaşa kapılıyor. ‘Oğlum nerede' diye soruyor. Sonra da odadaki bezlerden oğlunun ateşlendiğini anlıyor.

BÜYÜK HANIMDAN FEKELİ'NİN EVİNE BASKIN

Hünkar, soluğu Fekeli'nin evinde alıyor. ‘Torunum nerede' diye hesap soruyor. Züleyha'nın da orada olduğunu iddia ediyor. Fekeli orada olmadıklarını söylüyor. Hünkar, Yılmaz'ın nerede olduğunu soruyor. Bu sırada Züleyha soluğu hastanede alıyor. Yılmaz, ateşi düşürülen Adnan'I seviyor. Züleyha telaşla geldiği kapıda Müjgan'ın kucağında oğlu ile oynayan Yılmaz'I görüyor. Telaşla içeri giriyor ve oğlunu alıyor. Sonra da Müjgan ile Yılmaz'ın konuşmalarını dinliyor. Yılmaz eve gidiyor ve Büyük Hanım'ın orada olduğunu kapıdaki Gaffur'dan duyuyor. Hünkar Yılmaz eve gelir gelmez Züleyha'yı soruyor. Yılmaz, Züleyha'nın hastanede olduğunu söylüyor. Hünkar'ın başından kaynar sular dökülüyor.