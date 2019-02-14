Hünkar öfkesinden kendini kaybediyor! Bir Zamanlar Çukurova 21. yeni bölüm fragmanı geldi!

Bir Zamanlar Çukurova fragmanı merak konusu olmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova 20.son bölümü ile ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde; Demir için hesap verme zamanı geliyor. Tutuklanan Demir’in iftiraya uğradığı Yamanlar tarafından savunulsa da Çukurova’da herkes bu olayı konuşuyor. Hünkar oğlunun tutuklanmasını hazmedemiyor. Fekeli ve Yılmaz, Sait’in ölümünden kendilerini de sorumlu tutuyor. Gaffur, Demir’in yokluğunda daha çok sorumluluk almak istiyor. Hünkar, Fekeli hakkında hakikatin peşine düşüyor ve onun iftiraya uğradığını öğreniyor da.

Bir Zamanlar Çukurova son bölümü ile ATV'de yayınlandı. Yayınlanan 20. bölümde; Demir hapse giriyor. Hünkar, kocasının ölümü ile ilgili Fekeli'nin iftiraya uğradığını öğreniyor. Hatta tüm bu olayı tezgahlayanın da Demir olduğunu duyuyor. Yılmaz, Müjgan'a tutunmaya çalışırken, Züleyha Yılmaz'sız yapamadığını bir kez daha anlıyor. Hünkar Züleyha'nın bebeği ile kaçtığı sanıp ortalığı karıştırıyor. Adnan bebeğin hastalanması Züleyha ile Yılmaz'I bir kez daha bir araya getiriyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova 20. Son bölümde başka neler yaşandı? İşte merak edilen tüm detaylar…

GAFFUR SORGUDA

Hünkar, Züleyha ile konuşup Demir'in iftiraya uğradığını söylüyor. Ayrıca evden kaçarsa onun hayatını mahvedeceği tehditinde bulunuyor. Sonra da Gaffur'u çağırıp sıkıştırmaya başlıyor. Sait'I öldür emri alıp almadığını söylüyor. Gaffur, Çitçi olayını anlatıyor. Ayrıca Sait'I gördüğünü ama bunu Demir'e söylemediğini belirtiyor.

HÜNKAR FEKELİ HAKİKATİNİ ÖĞRENİYOR

Çitçi yalan ifade verdiğini Hünkar'a söylüyor. Demir'in onu arayıp bu olayı planladığını anlatıyor. Fekeli'nin onu öldürmesinden korktuğunu söylüyor. Üstelik tüm bunları da Demir'in söylediğini anlatıyor. Fekeli'nin adamı da uzaktan onları izliyor ve Fekeli'ye de Hünkar'ın orada olduğunu söylüyor. Fekeli bu haberi duyduğuna çok seviniyor.

Züleyha, Hünkar'ın tehdidine ragmen telefona sarılıyor. Sabahattin'ı arıyor. Züleyha Sabahattin ile buluşmak istediğini söylüyor. Sabahttin mektup olayından vazgeçtiğini ve Demir'I seçtiğini söylüyor. Ama Züleyha yine de bu durumu Kabul edemediğini söylüyor. Sabahattin Yılmaz'ın da bir hayatı olduğunu söyleyince Züleyha, Yılmaz'ın oğlunun babası olduğunu söylüyor.

YILMAZ'DAN MÜJGAN'A BİR ADIM DAHA

Yılmaz hastanede Müjgan'ın yanına gidiyor. Hastanedekilere yemek getiren Yılmaz Müjgan'ı eve davet ediyor. O sırada Adnan bebek rahatsızlanıyor. Mürebbiyesi ateşlenince bebeği hastaneye getiriyor. Müjgan hemen tedaviye başlıyor. Yılmaz da üzülerek izliyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 20. BÖLÜM ÖZETİ

Demir, gözaltına alınıyor ve Sait'in ölümü ile ilgili sorguya çekiliyor. Sorguda konuşma Yılmaz'a geliyor. Portakal bahçesinde olanlar soruluyor. Demir konu ile ilgili malumatı olmadığını söylüyor ama onunla karşı görüşte verilmiş ifadeler var. Demir, suçlamaları reddediyor. Ancak Fekeli ve Yılmaz'a olan düşmanlığı suç teşkil edebilecek hamleler yapabilmesini açıkça ortaya koyuyor. Hünkar ve Cengaver Demir'i bekliyor. Cengaver, Hünkar'a suçlamanın iftira olduğunu söylüyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

YILMAZ VE FEKELİ PERİŞAN

Fekeli, Sait'in ailesini ziyarete gidiyor. Yas evinde gözyaşları sel olup akıyor. Yılmaz da Fekeli ile beraber. Aileyi teselli etmeye çalışıyorlar. Fekeli, Sait'in karısına bunu yapanın cezasız kalmaması için söz veriyor. Yılmaz, Sait'in ölümünden kendini sorumlu tutuyor. ‘Keşke ağaçlar kesilseydi' diyor. Fekeli de olanlardan çok mutsuz ama her ikisi de Demir'in bu kadar ileri gidebileceğini düşünemediklerine yanıyor. Fekeli olayın ağaçlarla ilgili olmadığını düşünüyor. Sait'in araştırdığı Çitçi olayı ile ilgili olduğunu söylüyor. Fekeli, Sait'in öldürülmesinde onların da suçu olduğunu düşünüyor.

HERKES DEMİR'İN GÖZALTINA ALINMASINI KONUŞUYOR

Gaffur, çarşıda Demir olayının herkes tarafından duyulduğunu öğreniyor. Demir'in Sait'I öldürüp hapse girdiğini ve asla dışarı çıkamayacağını söylüyorlar. Öte yandan Şermin de jandarmanın gelip Demir'I almasını herkese yayıyor. Demir ve Hünkar'ın kendi çıkarları için her şeyi yapabileceklerini de söylüyor.

DEMİR CEZAEVİNDE

Demir, tutuklanıyor. Çıkışta Züleyha ile Adnan'I annesine emanet ediyor. Hünkar'ın oğlunun bir gün bile içeride kalmasına tahammülü yok. Demir, içeriye hürmetle alınıyor. İçeri girer girmez el öptürmeye başlıyor.

HÜNKAR DELİYE DÖNÜYOR

Hünkar, avukatla görüşüyor. Demir'in mahkemeye çıkmasının zaman alacağını öğreniyor. Yeni gelen Savcı, etrafa karşı yumuşak görünmemek için çok gerekli olmasa da Demir'i içeri alıyor. Hünkar bunları duyunca deliriyor. Avukatın elinden gelenin fazlasını yapmasını emrediyor.

YILMAZ: DEMİR İÇİN ADALET YERİNİ BULDU

Demir, gözaltına alındığı geceyi Fekeli'ye anlatıyor. Fekeli gözleri dolu dolu Yılmaz'I dinliyor. Yılmaz, Züleyha'nın o gece nasıl perişan olduğunu söylüyor. Yılmaz, insanın yaşattığını yaşamadan ölmediğini söylüyor ve Demir için adaletin yerini bulduğunu düşündüğünü anlatıyor.

HÜNKAR ZÜLEYHA'NIN KAÇTIĞINI SANIYOR

Hünkar eve gelince Züleyha ile Adnan'I göremeyince teleşa kapılıyor. Evdekileri sorguya çekiyor ama kimsenin haberi yok. Hünkar ‘bebeği kaçırdı' diye söyleyerek hemen arabasına biniyor. Züleyha evde çalışanların meraklı bakışları arasında eve geliyor. Bu sefer oğlunun yokluğu ile telaşa kapılıyor. ‘Oğlum nerede' diye soruyor. Sonra da odadaki bezlerden oğlunun ateşlendiğini anlıyor.

BÜYÜK HANIMDAN FEKELİ'NİN EVİNE BASKIN

Hünkar, soluğu Fekeli'nin evinde alıyor. ‘Torunum nerede' diye hesap soruyor. Züleyha'nın da orada olduğunu iddia ediyor. Fekeli orada olmadıklarını söylüyor. Hünkar, Yılmaz'ın nerede olduğunu soruyor. Bu sırada Züleyha soluğu hastanede alıyor. Yılmaz, ateşi düşürülen Adnan'I seviyor. Züleyha telaşla geldiği kapıda Müjgan'ın kucağında oğlu ile oynayan Yılmaz'I görüyor. Telaşla içeri giriyor ve oğlunu alıyor. Sonra da Müjgan ile Yılmaz'ın konuşmalarını dinliyor. Yılmaz eve gidiyor ve Büyük Hanım'ın orada olduğunu kapıdaki Gaffur'dan duyuyor. Hünkar Yılmaz eve gelir gelmez Züleyha'yı soruyor. Yılmaz, Züleyha'nın hastanede olduğunu söylüyor. Hünkar'ın başından kaynar sular dökülüyor.