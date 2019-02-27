Bir Zamanlar Çukurova 22. yeni bölüm 2. fragman: Demir, tehdidini bir adım öteye taşıyor! (Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle)

Bir Zamanlar Çukurova 22. yeni bölümden 2 yeni fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanında; Züleyha, Yılmaz ile yeniden birlikte olma hayali ile yaşadığını söylüyor. Demir, 'üçümüzün de mezarını kazırım' diyerek Züleyja'ya söz dağı veriyor. Fekeli, Hünkar'ın elini tutuyor. Hünkar'ın kalbinin de Fekeli de olduğu o an belli oluyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 22. yeni bölüm fragmanları...



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 21. BÖLÜM ÖZETİ

Hünkar, oğluna yaptıkları için hesap soruyor. 20 yıl önce Fekeli'nin başına gelenleri bildiğini anlatıyor. Demir annesine ‘benim nasıl katil olduğumu düşünürsün' diye çıkışıyor. Hünkar ise 20 yıldır ‘sana yani bir yalana inandım' diyerek oğluna karşılık veriyor. Demir eşyalarını toplayıp konağı terk ediyor. Hünkar hayatta en çok değer verdiği varlık olan oğlunu kaybetmeye niyetli değil. O nedenle hemen yeni bir plan yapıyor.

MÜJGAN'NIN HAYAL KIRIKLIĞI

Yılmaz hastaneye getirilen adamın kurtarılmamasını istiyor. Çünkü iyileşince yine kötülük yapmaya devam edeceğini düşünüyor. Müjgan ise hiç tanımadığı bir Yılmaz ile tanışıyor. Yılmaz, yaşadığı korkunç olaylardan sonra zulüm eden insanlara karşı merhametli davranamıyor. Bu ilk etapta Müjgan'a vicdansızlık gibi geliyor ve ‘uğradığın haksızlıklar mı seni böyle zalim yaptı' diyor. Ayrıca kimin yaşayıp kimin öleceğine de onların karar veremeyeceğini söylüyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE



YILMAZ MÜJGAN'A YÜZÜK ALIYOR

Yılmaz halen Züleyha'yı unutmuş değil. Ama kendi ile gerçeklerle yüzleşmeye başlıyor. Bu da Müjgan'a bir adım daha atmasına sebep oluyor. Yılmaz, Müjgan için yüzük alıyor. Müjgan ise Yılmaz ile ilgili yaşadığı hayal kırıklığından sonra bu sürprizle şaşkına dönüyor. İkili arasında aşk yeniden kendini gösteriyor. Yılmaz Müjgan ile daha da yakınlaşıyor.

DEMİR VE ZÜLEYHA KONAKTAN TAŞINIYOR

Demir yaşadığı onca olaydan sonra Züleyha ve oğlu ile konaktan taşınmaya karar veriyor. Hatta Züleyha'ya ‘Bu hayatta en çok sana bağlanmışım demek ki' diyor. Züleyha hiçbir şey belli etmemeye çalışsa da halen geceleri Yılmaz için ağlıyor. Tabi Hünkar'dan kurtulmanın sevincini de yaşıyor.

HÜNKAR YALNIZ KALIYOR

Oğlunun gidişi ile tüm işler Hünkar'a kalıyor. Bir yandan çiftlik işleri diğer yandan şirketteki işler onu oldukça zorluyor. Gaffur, Demir'in yokluğunu fırsata çevirmek istiyor. Ancak sorunlar üst üste geliyor.