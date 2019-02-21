İpler artık Züleyha’da! Bir Zamanlar Çukurova 22. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Bir Zamanlar Çukurova 21. son bölüm izle…

Bir Zamanlar Çukurova son bölümü ile ATV’de yayınlandı. Yayınlanan 21. bölümde; Hünkar oğlunun gidişini kabullenemiyor. Üstelik tüm şirket ve çiftlik işleri ile de uğraşmak zorunda kalıyor. Halen Yılmaz için gizli gizli ağlayan Züleyha, Hünkar’ın yokluğunda ipleri ele alıyor. Yılmaz ise kendi ile ilgili gerçeklerle yüzleşiyor ve bu yüzleşme onu Müjgan’a daha da yakınlaştırıyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova 21. Son bölümde başka neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte merak edilen tüm detaylar...

Bir Zamanlar Çukurova 21. son bölümü ile ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde; Demir ile Hünkar'ın arasını açıyor. İkili arasında çıkan kriz Demir'in Züleyha ve oğlu ile beraber konaktan ayrılmasına sebep oluyor. Müjgan, Yılmaz'ın daha önce hiç görmediği bir yüzü ile hayal kırıklığına uğruyor. Ancak sonrasında gelen hediye yüzük onu Yılmaz'a biraz daha bağlıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 22. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özeti…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının birkaç güne yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 21. BÖLÜM ÖZETİ

Hünkar, oğluna yaptıkları için hesap soruyor. 20 yıl önce Fekeli'nin başına gelenleri bildiğini anlatıyor. Demir annesine ‘benim nasıl katil olduğumu düşünürsün' diye çıkışıyor. Hünkar ise 20 yıldır ‘sana yani bir yalana inandım' diyerek oğluna karşılık veriyor. Demir eşyalarını toplayıp konağı terk ediyor. Hünkar hayatta en çok değer verdiği varlık olan oğlunu kaybetmeye niyetli değil. O nedenle hemen yeni bir plan yapıyor.

DEMİR VE ZÜLEYHA KONAKTAN TAŞINIYOR

Demir yaşadığı onca olaydan sonra Züleyha ve oğlu ile konaktan taşınmaya karar veriyor. Hatta Züleyha'ya ‘Bu hayatta en çok sana bağlanmışım demek ki' diyor. Züleyha hiçbir şey belli etmemeye çalışsa da halen geceleri Yılmaz için ağlıyor. Tabi Hünkar'dan kurtulmanın sevincini de yaşıyor.

MÜJGAN'NIN HAYAL KIRIKLIĞI

Yılmaz hastaneye getirilen adamın kurtarılmamasını istiyor. Çünkü iyileşince yine kötülük yapmaya devam edeceğini düşünüyor. Müjgan ise hiç tanımadığı bir Yılmaz ile tanışıyor. Yılmaz, yaşadığı korkunç olaylardan sonra zulüm eden insanlara karşı merhametli davranamıyor. Bu ilk etapta Müjgan'a vicdansızlık gibi geliyor ve ‘uğradığın haksızlıklar mı seni böyle zalim yaptı' diyor. Ayrıca kimin yaşayıp kimin öleceğine de onların karar veremeyeceğini söylüyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

YILMAZ MÜJGAN'A YÜZÜK ALIYOR

Yılmaz halen Züleyha'yı unutmuş değil. Ama kendi ile gerçeklerle yüzleşmeye başlıyor. Bu da Müjgan'a bir adım daha atmasına sebep oluyor. Yılmaz, Müjgan için yüzük alıyor. Müjgan ise Yılmaz ile ilgili yaşadığı hayal kırıklığından sonra bu sürprizle şaşkına dönüyor. İkili arasında aşk yeniden kendini gösteriyor. Yılmaz Müjgan ile daha da yakınlaşıyor.

HÜNKAR YALNIZ KALIYOR

Oğlunun gidişi ile tüm işler Hünkar'a kalıyor. Bir yandan çiftlik işleri diğer yandan şirketteki işler onu oldukça zorluyor. Gaffur, Demir'in yokluğunu fırsata çevirmek istiyor. Ancak sorunlar üst üste geliyor.