Bir Zamanlar Çukurova 23. yeni bölüm fragmanı geldi! ‘Bir kalbe iki sevda sığmaz’

Bir Zamanlar Çukurova 23. yeni bölüm fragmanı bugün ATV'de ekrana geldi. Yeni fragmanda;Demir, Cengaver'e kafa atıyor. Hem de herkesin içinde. Hızını alamayan Demir, Züleyha'ya da hesap soruyor. Züleyha, Cengaver'in eşinde suç olduğunu söyleyerek kendini savunuyor. Fekeli, Yılmaz'a bir kalbe iki sevdanın sığmayacağını anlatıyor. Müjgan, Yılmaz'a veda etmeye hazırlanıyor. Demir ve Hünkar önlemleri arttırmaya karar veriyor ve Adnan'ı annesinden uzaklaştırıyorlar. İşte Bir Zamanlar Çukurova 23. yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 22. BÖLÜM ÖZETİ

Fekeli, Azize’den Hünkar’ın neden Adnan ile evlendiğini öğreniyor. Fekeli gözleri dolu dolu dinliyor Azize Hanım’ı. Bu sırada Hünkar da annesini aramaya çıkıyor. Gaffur saat geç olup da Hünkar eve dönmeyince durumu Demir’e haber veriyor. Demir annesinin saatlerdir ortalıkta olmadığını öğrenince önce Gaffur’a kızıyor sonra da hemen konağa gidiyor. Demir, Hünkar’ı bulmak için gece yarısı Çukurova’nın altını üstüne getiriyor. Attan düşen Hünkar çalıların arasında öylece yatarken bulunuyor. Demir annesi için çok endişeleniyor.

MÜJGAN KAÇIRILIYOR

Müjgan, Yılmaz için hazırlanıp evden çıkmaya hazırlanırken davetsiz bir misafirin gelişi ile çok şaşırıyor. Yılmaz, Müjgan’ı beklediği masada endişelenmeye başlıyor ve Müjgan’ın evini arıyor. Ancak telefonu açan olmuyor. Yılmaz dayanamayıp Müjgan’ın evine gidiyor ama orada da kimsenin olmadığını görüyor. O sırada apar topar doğuma gittiğini düşünen Müjgan, arabada kendisine çekilen silahla burun buruna geliyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

ZÜLEYHA: ADNAN SENİN OĞLUN DEĞİL

Züleyha ile Yılmaz’ın eskiden sevgili oldukları Çukurova’da konuşulmaya başlanıyor. Züleyha, Yılmaz’ın Müjgan ile olan yakınlaşmasının da etkisiyle kendini kaybediyor. Züleyha çileden çıkmış bir halde Demir’e, “Ben bir tek Yılmaz’ı sevdim. Elimde değil, kalbimin sahibi o. Vur, kır, öldür beni istediğini yap ama bunu değiştiremezsin, kalbimin sahibini değiştiremezsin”. diyor. Demir, ikinizin de mezarını kazırım sözleri ile cevap verse de Züleyha’yı kovuyor. Tabi Demir daha önce olduğu gibi Züleyha’nın oğlu Adnan’ı almasına izin vermiyor. Bu da Züleyha’yı gerçeği itiraf etmeye zorluyor. Züleyha Demir’e ‘o senin oğlun değil’ diyor. Demir duyduğu sözler karşısında öylece kalakalıyor.

Ayrıca Çukurova’ya gelecek sürpriz misafirler öyle şeyler söyleyecek ki yer yerinden oynayacak…