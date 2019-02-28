Bir Zamanlar Çukurova 23. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Çukurova’da yer yerinden oynayacak! (Bir Zamanlar Çukurova 22. son bölüm izle)

Bir Zamanlar Çukurova 22. son bölümü ile ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde; Yılmaz yüzük aldığı Müjgan'ın ortadan kaybolması ile onun peşine düşüyor. Müjgan ölümün soğuk yüzü ile sınanıyor. Züleyha ile Demir arasında ipler bir kez daha kopuyor. Züleyha Yılmaz aşkını Demir'e haykırıyor. Kalbinin sahibinin değişmeyeceğini söyleyen Züleyha, Demir'den çok sert yanıt alıyor. Oğlu ile bir kez daha tehdit edilen Züleyha, Demir'e 'Adnan senin oğlun değil' diyor. Ayrıca Çukurova'ya gelen yeni misafirler öyle şeyler söyleyecek ki yer yerinden oynayacak... Peki, Bir Zamanlar Çukurova 23. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özeti…

Bir Zamanlar Çukurova son bölümü ile ATV'de yayınlandı. Yayınlanan 22. bölümde; Züleyha, Yılmaz’ı unutamıyor. Bu aşktan çıkışı olmadığını anlayan Züleyha Yılmaz’a hissettiklerini gözyaşları içinde Demir’e haykırıyor. Demir ‘ikinizin de mezarını kazarım’ diyerek Züleyha’ya gözdağı veriyor. Ayrıca apar topar doğuma gittiğini düşünen Müjgan, arabada kendisine çekilen silahla burun buruna geliyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova 22. Son bölümde başka neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 23. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının birkaç güne yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 22. BÖLÜM ÖZETİ

Fekeli, Azize’den Hünkar’ın neden Adnan ile evlendiğini öğreniyor. Fekeli gözleri dolu dolu dinliyor Azize Hanım’ı. Bu sırada Hünkar da annesini aramaya çıkıyor. Gaffur saat geç olup da Hünkar eve dönmeyince durumu Demir’e haber veriyor. Demir annesinin saatlerdir ortalıkta olmadığını öğrenince önce Gaffur’a kızıyor sonra da hemen konağa gidiyor. Demir, Hünkar’ı bulmak için gece yarısı Çukurova’nın altını üstüne getiriyor. Attan düşen Hünkar çalıların arasında öylece yatarken bulunuyor. Demir annesi için çok endişeleniyor.

MÜJGAN KAÇIRILIYOR

Müjgan, Yılmaz için hazırlanıp evden çıkmaya hazırlanırken davetsiz bir misafirin gelişi ile çok şaşırıyor. Yılmaz, Müjgan’ı beklediği masada endişelenmeye başlıyor ve Müjgan’ın evini arıyor. Ancak telefonu açan olmuyor. Yılmaz dayanamayıp Müjgan’ın evine gidiyor ama orada da kimsenin olmadığını görüyor. O sırada apar topar doğuma gittiğini düşünen Müjgan, arabada kendisine çekilen silahla burun buruna geliyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE



ZÜLEYHA: ADNAN SENİN OĞLUN DEĞİL

Züleyha ile Yılmaz’ın eskiden sevgili oldukları Çukurova’da konuşulmaya başlanıyor. Züleyha, Yılmaz’ın Müjgan ile olan yakınlaşmasının da etkisiyle kendini kaybediyor. Züleyha çileden çıkmış bir halde Demir’e, “Ben bir tek Yılmaz’ı sevdim. Elimde değil, kalbimin sahibi o. Vur, kır, öldür beni istediğini yap ama bunu değiştiremezsin, kalbimin sahibini değiştiremezsin”. diyor. Demir, ikinizin de mezarını kazırım sözleri ile cevap verse de Züleyha’yı kovuyor. Tabi Demir daha önce olduğu gibi Züleyha’nın oğlu Adnan’ı almasına izin vermiyor. Bu da Züleyha’yı gerçeği itiraf etmeye zorluyor. Züleyha Demir’e ‘o senin oğlun değil’ diyor. Demir duyduğu sözler karşısında öylece kalakalıyor.

Ayrıca Çukurova’ya gelecek sürpriz misafirler öyle şeyler söyleyecek ki yer yerinden oynayacak…