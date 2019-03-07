Bir Zamanlar Çukurova 24. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Yılmaz, Demir’i hiç beklemediği yerden vuracak! (Bir Zamanlar Çukurova 23. son bölüm izle)

Bir Zamanlar Çukurova 24. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Yılmaz, Demir’i hiç beklemediği yerden vuracak! (Bir Zamanlar Çukurova 23. son bölüm izle)

Bir Zamanlar Çukurova 23. son bölümü ile ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde; Züleyha ile Yılmaz’ın aşkı Çukurova’da konuşulmaya başlanıyor. Züleyha sessizliği bir kenara bırakıp bu sefer de Hünkar’a kafa tutuyor. Hünkar ailesini korumak için çok daha gaddarca kararlar alıyor. Bu kararlardan biri de Züleyha ile oğlu Adnan’ı ayırıyor. Demir, Yılmaz’ın canını yakmak için Züleyha’yı da kullanarak yeni adımlar atıyor. Ama Yılmaz darbeyi ona hiç beklemediği yerden indiriyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 24. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm özeti…

Bir Zamanlar Çukurova son bölümü ile ATV'de yayınlandı. Yayınlanan 23. bölümde; Züleyha artık eskisi gibi Demir ve Hünkar'a sessiz kalamıyor. Aşkını saklamayan genç kadın Hünkar'ın kararı ile oğlundan ayrılıyor. En büyük korkusu oğlu olan Züleyha bir kez daha Yamanlar'a mahkum oluyor. Müjgan, Çukurova'yı terk ediyor. Yılmaz ise bir kalbe iki aşkın sığmayacağı gerçeği ile yüzleşiyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova 23. Son bölümde başka neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova Yeni Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Bölüm fragmanının birkaç güne yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 23. BÖLÜM ÖZETİ

Demir, demir atma töreninde Bakan'ın önünde Cengaver'e kafa atıyor. Hırsını alamayan Demir, eve gelince Züleyha'yı da sorguya çekiyor. Züleyha ‘karısı bütün dünyaya yaymış benim ne suçum var' diye haykırıyor. Demir şantaj konusunu Züleyha'nın söylememesine kızıyor. Züleyha'nın sessizlik günleri bitiyor. Önce Demir'e sonra Hünkar'a düşüncelerini açık açık söylüyor. Hünkar bundan sonra daha iyi hesap ederek hareket edeceğini söylüyor.

‘SEN Mİ YAZDIN O MEKTUBU

Bu sırada Şermin, Gülten'in kendi evinde çalışmasını istiyor. Gülten, Züleyha'nın ona da kızmasından korkuyor. Şermin, Çukurova'nın Züleyha Yılmaz aşkı ile çalkalandığını söylüyor. Şermin Yamanlar'a kızarken, Sabahattin geliyor. Şermin onu ‘eve mi döndün' diye karşılıyor. Sabahattin mektubu soruyor. Gülten yeminler ederek o mektubu yazmadığını söylüyor. Sabahattin, Gülten'den sonra Şermin'i sorguluyor. Şermin mektubu Züleyha'nın yazmış olabileceğini söylüyor. Ayrıca Züleyha'nın Yılmaz'ı Müjgan'a bırakmayacağını da söylüyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

Fekeli, Demir'in Cengaver'e kafa attığını Yılmaz'a anlatıyor. Yılmaz, Cengaver'in Züleyha ve onun hakkında konuşmuş olabileceğini söylüyor. Ayrıca Müjgan'ı da biraz kafasını dinlemesi için rahat bıraktığını söylüyor.

MÜJGAN ÇUKUROVA'DAN GİDİYOR

Müjgan çıkan hadiselerden sonra Çukurova'yı terk etme kararı oluyor. Yılmaz'a duyduğu aşka rağmen valizini toplayarak gidiyor. Evden çıkarken kapıda Yılmaz'ın arabada uyuduğunu görüyor ama ona veda etmeden yola koyuluyor.

ZÜLEYHA İLE OĞLUNU AYIRIYORLAR

Hünkar, oğlunu ve soyadını korumak için Züleyha'nın canını yakacak bir karar alıyor. Demir, Züleyha'nın buna çok üzüleceğini bile bile Adnan bebeği götürüyor. Demir Adnan'ı götürürken Hünkar, Züleyha'ya durumu anlatmaya çalışıyor. Züleyha koşarak dışarı çıkıyor ve arabanın arkasında feryat ederek koşuyor.