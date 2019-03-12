Bir Zamanlar Çukurova 24. yeni bölüm fragmanı yayında! ‘Asıl savaş şimdi başlıyor!’

Bir Zamanlar Çukurova 24. yeni bölüm fragmanı bugün ATV'de ekrana geldi. Yeni fragmanda;Yılmaz, Demir'e Yamanlar'ın konağını da arazisini de aldığını söylüyor. Burası benim derken silahını Demir'e doğrutuyor. Demir öfke ile silahına davranıyor. Patlayan silah Yılmaz'ın önünde duran Gülten'in göğsünde patlıyor. Müjgan Çukurova'ya geliyor. Züleyha ona Yılmaz ile ilgili bir şeyler anlatmaya hazırlanırken bindikleri arabanın frenlerinin çalışmadığını fark ediyorlar. Panik içinde bağırmaya başlıyrolar. İşte Bir Zamanlar Çukurova 24. yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 23. BÖLÜM ÖZETİ

Demir, demir atma töreninde Bakan'ın önünde Cengaver'e kafa atıyor. Hırsını alamayan Demir, eve gelince Züleyha'yı da sorguya çekiyor. Züleyha ‘karısı bütün dünyaya yaymış benim ne suçum var' diye haykırıyor. Demir şantaj konusunu Züleyha'nın söylememesine kızıyor. Züleyha'nın sessizlik günleri bitiyor. Önce Demir'e sonra Hünkar'a düşüncelerini açık açık söylüyor. Hünkar bundan sonra daha iyi hesap ederek hareket edeceğini söylüyor.

‘SEN Mİ YAZDIN O MEKTUBU

Bu sırada Şermin, Gülten'in kendi evinde çalışmasını istiyor. Gülten, Züleyha'nın ona da kızmasından korkuyor. Şermin, Çukurova'nın Züleyha Yılmaz aşkı ile çalkalandığını söylüyor. Şermin Yamanlar'a kızarken, Sabahattin geliyor. Şermin onu ‘eve mi döndün' diye karşılıyor. Sabahattin mektubu soruyor. Gülten yeminler ederek o mektubu yazmadığını söylüyor. Sabahattin, Gülten'den sonra Şermin'i sorguluyor. Şermin mektubu Züleyha'nın yazmış olabileceğini söylüyor. Ayrıca Züleyha'nın Yılmaz'ı Müjgan'a bırakmayacağını da söylüyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

Fekeli, Demir'in Cengaver'e kafa attığını Yılmaz'a anlatıyor. Yılmaz, Cengaver'in Züleyha ve onun hakkında konuşmuş olabileceğini söylüyor. Ayrıca Müjgan'ı da biraz kafasını dinlemesi için rahat bıraktığını söylüyor.

MÜJGAN ÇUKUROVA'DAN GİDİYOR

Müjgan çıkan hadiselerden sonra Çukurova'yı terk etme kararı oluyor. Yılmaz'a duyduğu aşka rağmen valizini toplayarak gidiyor. Evden çıkarken kapıda Yılmaz'ın arabada uyuduğunu görüyor ama ona veda etmeden yola koyuluyor.

ZÜLEYHA İLE OĞLUNU AYIRIYORLAR

Hünkar, oğlunu ve soyadını korumak için Züleyha'nın canını yakacak bir karar alıyor. Demir, Züleyha'nın buna çok üzüleceğini bile bile Adnan bebeği götürüyor. Demir Adnan'ı götürürken Hünkar, Züleyha'ya durumu anlatmaya çalışıyor. Züleyha koşarak dışarı çıkıyor ve arabanın arkasında feryat ederek koşuyor.