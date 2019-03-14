Bir Zamanlar Çukurova 25. yeni bölüm fragmanı geldi mi? Yılmaz ile Demir pazarlık masasında! (Bir Zamanlar Çukurova 24. son bölüm izle)

Bir Zamanlar Çukurova 24. son bölümü ile ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde; Çukurova'da Yılmaz'ın küçük konağı satın alması ile kıyametler kopuyor. Gülten Yılmaz'ın önüne atlayıp ona doğru gelen kurşunu göğsüne yiyor. Demir'in aşılmayan öfkesini dizginlemeye çalışan Hünkar diğer yandan da Şermin'i doğduğuna pişman etmeye hazırlanıyor. Fekeli, Hünkar, Demir ve Yılmaz husumeti bitirmek için bir masa etrafında toplanıyorlar. Ama pazarlık hiç de kolay olmuyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 25. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özeti…

Bir Zamanlar Çukurova son bölümü ile ATV'de yayınlandı. Yayınlanan 24. bölümde; Yılmaz, Demir’e ‘buradayım’ dedikçe Demir kontrolünü kaybediyor. Züleyha ile gazeteye röportaj veren Demir aldığı konak darbesi ile sarsılıyor. Züleyha artık daha cüretkar cümlelerle Demir’in ona olan ilgisini anlamsız bulduğunu anlatmaya çalışıyor. Ama Demir hiç de ondan kolay vazgeçecek gibi değil. Züleyha’nın bir hamlesi de Müjgan ile konuşmak oluyor. Ama konuştukları sırada arabada olan bu iki genç kadın trafik kazası geçiriyorlar. Peki Bir Zamanlar Çukurova 24. Son bölümde başka neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 25. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Bölüm fragmanının birkaç güne yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 24. BÖLÜM ÖZETİ

Demir ve Züleyha’nın röportajı gazetede çıkıyor. Ve artık bu savaş daha da alevli ve daha da göstere göstere ilerliyor. Yılmaz, Yamanlar Konağı’na gelip küçük konak ve çiftliğin yeni sahibi olduğunu açıklıyor. Yılmaz’ın rahat tavırları Demir’i çileden çıkarıyor. Kontrolünü kaybeden Demir, Yılmaz’a saldırmak istiyor. Hünkar ve Züleyha Demir’i tutmaya çalışıyor. Silahına sarılan Demir tetiği çekiyor ve Gülten’in son anda Yılmaz’ın önüne geçmesi ile Yılmaz kurtuluyor. Ancak Gülten yaralanıyor. Küçük konağı Yılmaz’a satan Şermin ise geri adım atmıyor. Hünkar’ı karşısına alan Şermin, ateşle oynadığının farkında değil.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

YILMAZ, MÜJGAN’A YAKLAŞIRKEN, ZÜLEYHA DEMİR’DEN UZAKLAŞIYOR

Müjgan Yılmaz ile ağır bir imtihandan geçtiğinin farkında ve ona hayatta en korktuğu şeyle uğraştığını bunun da yalan olduğunu söylüyor. Yılmaz ona yalan söylemediği konusunda Müjgan’ı ikna etmeye çalışıyor. Bu sırada Züleyha da Demir’i sözleri ile aşağılıyor. Onu sevmediği halde Demir’in bu ısrarının anlamsızlığını anlatmaya çalışıyor. Ama Demir, Züleyha’nın onu sevme ihtimali olmazsa yaşayamayacağını söylüyor.

MÜJGAN VE ZÜLEYHA KAZA YAPIYOR

Fekeli, Hünkar, Demir ve Yılmaz ilk defa aynı masaya oturuyor. Fekeli’nin ısrarlarıyla uzlaşma sinyalini veren Yılmaz’ın bir tek şartı var. Tüm bunlar olurken Züleyha, Züleyha çarşıda gördüğü Müjgan’ın arabasına kendini atıyor. Müjgan ile konuşmaya çalışıp Yılmaz ile aralarında bilmediği konular olduğunu söylüyor. Müjgan bir anda arabanın frenlerin tutmadığını söylüyor ve kaza kaçınılmaz oluyor.