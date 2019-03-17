Bir Zamanlar Çukurova 25. yeni bölüm fragmanı geldi! Yılmaz’ın yüreği ağzına geliyor!

Bir Zamanlar Çukurova 25. yeni bölüm fragmanı bugün ATV'de ekrana geldi. Ynei bölümden çok önemli ipuçları veren fragmanda; Yılmaz, kazadan sonra üleyha'yı ve Müjgan'ı buluyor. Yılmaz'ın Züleyha'ya olan aşkı onu ele veriyor. Züleyha'nın birine 'Seni seviyorum' dediği duyuluyor. Fekeli ile Hünkar konuşurlarken bir silah sesi duyuluyor. Ama kimin vurulduğu belli değil. İşte Bir Zamanlar Çukurova 25. yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 24. BÖLÜM ÖZETİ

Demir ve Züleyha’nın röportajı gazetede çıkıyor. Ve artık bu savaş daha da alevli ve daha da göstere göstere ilerliyor. Yılmaz, Yamanlar Konağı’na gelip küçük konak ve çiftliğin yeni sahibi olduğunu açıklıyor. Yılmaz’ın rahat tavırları Demir’i çileden çıkarıyor. Kontrolünü kaybeden Demir, Yılmaz’a saldırmak istiyor. Hünkar ve Züleyha Demir’i tutmaya çalışıyor. Silahına sarılan Demir tetiği çekiyor ve Gülten’in son anda Yılmaz’ın önüne geçmesi ile Yılmaz kurtuluyor. Ancak Gülten yaralanıyor. Küçük konağı Yılmaz’a satan Şermin ise geri adım atmıyor. Hünkar’ı karşısına alan Şermin, ateşle oynadığının farkında değil.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

YILMAZ, MÜJGAN’A YAKLAŞIRKEN, ZÜLEYHA DEMİR’DEN UZAKLAŞIYOR

Müjgan Yılmaz ile ağır bir imtihandan geçtiğinin farkında ve ona hayatta en korktuğu şeyle uğraştığını bunun da yalan olduğunu söylüyor. Yılmaz ona yalan söylemediği konusunda Müjgan’ı ikna etmeye çalışıyor. Bu sırada Züleyha da Demir’i sözleri ile aşağılıyor. Onu sevmediği halde Demir’in bu ısrarının anlamsızlığını anlatmaya çalışıyor. Ama Demir, Züleyha’nın onu sevme ihtimali olmazsa yaşayamayacağını söylüyor.

MÜJGAN VE ZÜLEYHA KAZA YAPIYOR

Fekeli, Hünkar, Demir ve Yılmaz ilk defa aynı masaya oturuyor. Fekeli’nin ısrarlarıyla uzlaşma sinyalini veren Yılmaz’ın bir tek şartı var. Tüm bunlar olurken Züleyha, Züleyha çarşıda gördüğü Müjgan’ın arabasına kendini atıyor. Müjgan ile konuşmaya çalışıp Yılmaz ile aralarında bilmediği konular olduğunu söylüyor. Müjgan bir anda arabanın frenlerin tutmadığını söylüyor ve kaza kaçınılmaz oluyor.