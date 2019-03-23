Bir Zamanlar Çukurova 26. yeni bölüm fragmanı geldi! Müjgan Yılmaz’a gidiyor!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 25. BÖLÜMDE NELER OLDU? SON BÖLÜM ÖZETİ
Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha ve Müjgan, Yılmaz’ın ölmesi için kurulan tuzağa düşüyor. Yılmaz, haykırıyor “Züleyha, kurban olduğum yapma bunu bana…” Çukurova ahalisi ise Yılmaz’ın arabasında Züleyha ile Müjgan’ın ne işi olduğu…
Züleyha, Müjgan’a artık Yılmaz’a karşı bir şey hissetmediğini söyler ancak kalbi başka türlü hissetmektedir. Yılmaz ile mazisinden Müjgan’a bahseder. Züleyha, Müjgan’a “Onunla mutlu olacağınıza inanıyorum” der ama içi kan ağlar.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 25.SON BÖLÜM İZLE
Hünkar ve Fekeli neler olduğunu anlamak için masaya oturuyorlar. Fakat bilmedikleri bir şey var yalnız değiller. Züleyha ile Müjgan hastahaneye kaldırılırken Yılmaz endişe içinde ambulansa bakakalıyor.