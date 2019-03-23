Bir Zamanlar Çukurova 26. yeni bölüm fragmanı geldi! Müjgan Yılmaz’a gidiyor!

Bir Zamanlar Çukurova 26. yeni bölüm fragmanı bugün ekrana geldi. ATV'de yayınlanan dizinin yeni fragmanında; Demir her şeyi Züleyha için yaptığını söylüyor. Hünkar, 'Züleyha ölebilirdi' diyor. Züleyha da bu sözleri duyuyor. Demir'e artık gözünde bir katil olduğunu haykırıyor. Cengaver eski dostu Demir'e gününü göstermek için yemin ediyor ve Yılmaz ile el sıkışıyor. Hünkar Züleyha ve Adnan bebeğin odalarında olmadığını görüyor. Müjgan ile nişanlanan Yılmaz parmağında nişan yüzüğü ile kapısına gelen Züleyha'yı karşılıyor. İşte

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 25. BÖLÜMDE NELER OLDU? SON BÖLÜM ÖZETİ

Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha ve Müjgan, Yılmaz’ın ölmesi için kurulan tuzağa düşüyor. Yılmaz, haykırıyor “Züleyha, kurban olduğum yapma bunu bana…” Çukurova ahalisi ise Yılmaz’ın arabasında Züleyha ile Müjgan’ın ne işi olduğu…

Züleyha, Müjgan’a artık Yılmaz’a karşı bir şey hissetmediğini söyler ancak kalbi başka türlü hissetmektedir. Yılmaz ile mazisinden Müjgan’a bahseder. Züleyha, Müjgan’a “Onunla mutlu olacağınıza inanıyorum” der ama içi kan ağlar.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 25.SON BÖLÜM İZLE

Hünkar ve Fekeli neler olduğunu anlamak için masaya oturuyorlar. Fakat bilmedikleri bir şey var yalnız değiller. Züleyha ile Müjgan hastahaneye kaldırılırken Yılmaz endişe içinde ambulansa bakakalıyor.