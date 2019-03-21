Bir Zamanlar Çukurova 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 25. son bölüm izle

Bir Zamanlar Çukurova 25. son bölümü ile diziseverleri ekran başına kilitlemeyi başardı. Son bölümde; Demir Yaman, Yılmaz için kurduğu kapana kendi kısılır. Yılmaz’ı hayatından ebediyen silmek için elinden geleni ardına koymayan Demir’in kurduğu tuzağa Züleyha ve Müjgan düşüyor. Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümden fragman geldi mi? İşte Bir Zamanlar Çukurova ile ilgili son gelişmeler…
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 26. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Bir Zamanlar Çukurova 26. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN İZLE
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 25.SON BÖLÜM İZLE
Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha ve Müjgan, Yılmaz’ın ölmesi için kurulan tuzağa düşüyor. Yılmaz, haykırıyor “Züleyha, kurban olduğum yapma bunu bana…” Çukurova ahalisi ise Yılmaz’ın arabasında Züleyha ile Müjgan’ın ne işi olduğu…
Züleyha, Müjgan’a artık Yılmaz’a karşı bir şey hissetmediğini söyler ancak kalbi başka türlü hissetmektedir. Yılmaz ile mazisinden Müjgan’a bahseder.
Hünkar ve Fekeli neler olduğunu anlamak için masaya oturuyorlar. Fakat bilmedikleri bir şey var yalnız değiller. Züleyha ile Müjgan hastahaneye kaldırılırken Yılmaz endişe içinde ambulansa bakakalıyor.