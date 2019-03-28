Bir Zamanlar Çukurova 27. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? Yanlış zamanlama! (Bir Zamanlar Çukurova 26. son bölüm izle)

Bir Zamanlar Çukurova 26. son bölümü ile ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde; Müjgan ile Züleyha'nın bindiği Yılmaz'ın arabasının biri tarafından bozulduğu ortaya çıkıyor. Fekeli bu işin peşine düşüyor. Hünkar oğlu tarafından hayal kırıklığına uğratılıyor. Demir'in sözlerini duyan Züleyha kendini kaybediyor ve Demir'in gözünde bir katil olduğunu haykırıyor. Ve Züleyha'yı Yılmaz'ı kazanmanın eşiğindeyken yine onu kaybediyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 27. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova son bölüm özeti…

Bir Zamanlar Çukurova son bölümü ile ATV'de yayınlandı. Yayınlanan 26. bölümde; Züleyha sevmek kadar sevilmenin de önemini anlıyor. Yılmaz, Müjgan ile yüzükleri takıyor. Cengaver Demir Yaman’ın yaptıklarını yanına kar bırakmamaya kararlı ve Yılmaz ile el sıkılıyor. Züleyha Demir’i tanıdıkça ondan daha da nefret ediyor. Ve kendini Yılmaz’ın yanında buluyor. Ama zamanlaması o kadar yanlış ki.. Yılmaz onu nişan yüzüğü ile karşılıyor. Züleyha ise kucağında bebeği ile büyük bir iç savaşın ortasında. Peki Bir Zamanlar Çukurova 25. Son bölümde başka neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova Yeni Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Bölüm fragmanının birkaç güne yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 26. BÖLÜM ÖZETİ

Demir ile Yılmaz arasında restleşmeler devam ediyor. Fekeli ve Hünkar’ın anlaşmasından sonra bu iki genç adam arasında değişen bir şey olmaz. Fekeli elinden geleni yapmakta kararlı olduğunu söylüyor ve Hünkar’a ‘kan akmasın derken samimiydin’ diyor. Bu sırada Fekeli’ye doğrultulan namludan peş peşe ateş ediliyor. Fekeli Hünkar’a sarılarak onu korumaya çalışıyor.

ZÜLEYHA BİR GERÇEĞİ DAHA ÖĞRENİYOR

Fekeli, Züleyha ve Müjgan’ı ölümle burun buruna getiren kazanın sebebini araştırıyor. Yılmaz’ın arabasını kimin bozduğunu bulmaya çalışıyor. Bu sırada Hünkar Fekeli ile yaptığı anlaşmada Demir tarafından nasıl yanıltıldığını öğreniyor. Hünkar oğluna hesap soruyor. Ahırda Demir ile konuşup yaptığı şeyin Züleyha’yı öldürebileceğini söylüyor. Demir Hünkar’a sadece ‘böyle olsun istemedim anne’ diyebiliyor. Züleyha anne oğulun konuşmalarına kulak misafiri oluyor. Duyduklarından sonra dehşete kapılan Züleyha, Demir’e artık gözünde bir katilden farksız olduğunu haykırıyor. Gözyaşlarına boğulan Züleyha, Demir’in herkesi gözünü kırpmadan öldürebileceğini söylüyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

CENGAVER YILMAZ İLE EL SIKIŞIYOR

Borçları, en yakın dostu sandığı Demir Yaman yüzünden ayyuka çıkan Cengaver ile Yılmaz el sıkışıyor. Cengaver Demir Yaman’ın yaptıklarını yanına kar bırakmak istemiyor.

ZÜLEYHA’NIN YANLIŞ ZAMANLAMASI

Müjgan ile Yılmaz nişan yapıyorlar. Müjgan sevdiği adamın kollarında mutluluk içinde dans ediyor. Bu sırada Züleyha bebeğini de alıp yola koyuluyor. Hünkar Züleyha’nın ortalıktan kaybolduğunu ve yanında oğlunu da götürdüğünü fark ediyor. Telaşla her yerde Züleyha ve Adnan bebeği arıyor. Züleyha ise Yılmaz’ın kapısına geliyor. Parmağında yeni nişan yüzüğü ile Yılmaz kapıyı açıp şaşkın gözlerle Züleyha’ya bakıyor.