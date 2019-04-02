Bir Zamanlar Çukurova 27. yeni bölüm fragmanı geldi! Züleyha Yılmaz’ı öpüyor!

Bir Zamanlar Çukurova 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de perşembe akşamları ekrana gelen dizinin yeni fragmanında; Demir, Züleyha için geliyor ve havaya ateş ediyor. Yılmaz Züleyha'yı eve alıyor. Müjgan'ın gözleri önünde Züleyha'ya sahip çıkıyor. Ve Fekeli'nin evinde çatışma çıkıyor. Züleyha bebeği ile dışarı fırlıyor. Ayrıca Züleyha'nın bir kez daha Yılmaz'a gerçekleri söylediği duyuluyor ama Yılmaz'ın bu sözleri duyup duymadığı bilinmiyor. Ayrıca son sahnede Züleyha'nın Yılmaz'ı uyurken öptüğü görülüyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 27. yeni bölüm fragmanı...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 26. BÖLÜM ÖZETİ

Demir ile Yılmaz arasında restleşmeler devam ediyor. Fekeli ve Hünkar’ın anlaşmasından sonra bu iki genç adam arasında değişen bir şey olmaz. Feleki elinden geleni yapmakta kararlı olduğunu söylüyor ve Hünkar’a ‘kan akmasın derken samimiydin’ diyor. Bu sırada Feleki’ye doğrultulan namludan peş peşe ateş ediliyor. Feleki Hünkar’a sarılarak onu korumaya çalışıyor.

ZÜLEYHA BİR GERÇEĞİ DAHA ÖĞRENİYOR

Fekeli, Züleyha ve Müjgan’ı ölümle burun buruna getiren kazanın sebebini araştırıyor. Yılmaz’ın arabasını kimin bozduğunu bulmaya çalışıyor. Bu sırada Hünkar Fekeli ile yaptığı anlaşmada Demir tarafından nasıl yanıltıldığını öğreniyor. Hünkar oğluna hesap soruyor. Ahırda Demir ile konuşup yaptığı şeyin Züleyha’yı öldürebileceğini söylüyor. Demir Hünkar’a sadece ‘böyle olsun istemedim anne’ diyebiliyor. Züleyha anne oğulun konuşmalarına kulak misafiri oluyor. Duyduklarından sonra dehşete kapılan Züleyha, Demir’e artık gözünde bir katilden farksız olduğunu haykırıyor. Gözyaşlarına boğulan Züleyha, Demir’in herkesi gözünü kırpmadan öldürebileceğini söylüyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

CENGAVER YILMAZ İLE EL SIKIŞIYOR

Borçları, en yakın dostu sandığı Demir Yaman yüzünden ayyuka çıkan Cengaver ile Yılmaz el sıkışıyor. Cengaver Demir Yaman’ın yaptıklarını yanına kar bırakmak istemiyor.

ZÜLEYHA’NIN YANLIŞ ZAMANLAMASI

Müjgan ile Yılmaz nişan yapıyorlar. Müjgan sevdiği adamın kollarında mutluluk içinde dans ediyor. Bu sırada Züleyha bebeğini de alıp yola koyuluyor. Hünkar Züleyha’nın ortalıktan kaybolduğunu ve yanında oğlunu da götürdüğünü fark ediyor. Telaşla her yerde Züleyha ve Adnan bebeği arıyor. Züleyha ise Yılmaz’ın kapısına geliyor. Parmağında yeni nişan yüzüğü ile Yılmaz kapıyı açıp şaşkın gözlerle Züleyha’ya bakıyor.