Bir Zamanlar Çukurova 28. yeni bölüm 2. fragman: Yılmaz, Züleyha’ya gidiyor! (Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle)

Bir Zamanlar Çukurova 28. yeni bölüm 2. fragman bugün seyirci karşısına çıktı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanında; Züleyha akıl hastanesine kapatılıyor. Demir Züleyha olmadan yapamayacağını söylese de Hünkar ona engel oluyor. Züleyha oğlunu kaçırmak için bunu yaptıklarının farkıunda ama elinden bir şey gelmiyor. Yılmaz, Züleyha konusunda gel-gitler yaşıyor. Ve sonunda da Züleyha'ya gidiyor. İşte Bir Zamanlar Çukurova 28. yeni bölüm fragmanları...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 26. BÖLÜM ÖZETİ

Demir’in Yılmaz’ı öldürmekten vazgeçmediğini öğrenen Züleyha son noktaya geliyor ve kendini Yılmaz’ın kapısında buluyor. Hünkar, Züleyha’nın yokluğunu fark ediyor. Hatta oğlu ile beraber gittiğini de anlıyor. Yılmaz, Müjgan ile nişanlandığı gece kapısında oğlu ile berabe rZüleyha’yı buluyor. Bu karşılaşma onun için büyük şoka neden oluyor. Züleyha’nın bu gelişi Demir’i delirtmeye yetiyor. Silahını kapan Demir, kendini Fekeli’nin evinin önünde buluyor. Birden silahlar konuşur oluyor. Demir ‘yanındaki benim karım benim çocuğum diyerek’ havaya ateş açıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

ZÜLEYHA HIZLI KARAR VERMEK ZORUNDA

Çıkan çatışmanın ortasında kalan Züleyha ve Adnan bebeği Yılmaz sararak korumaya çalışıyor. Ağlayan Züleyha’yı eve alıyor.Müjgan da bu anlara tanık oluyor. Silah seslerinden çok korkan Müjgan sevdiği adamın, Züleyha’yı sardığını gözleri ile görerek büyük bir yıkım yaşıyor. Demir’in adamlarının gelişi ile çatışma daha da büyüyor. Züleyha bebebği ile dışarı fırlıyor. Hünkar da orada ve Züleyha’ya dğru koşuyor. Ama Yılmaz onu kolay kolay bırakmaya niyetli değil.