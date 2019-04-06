Bir Zamanlar Çukurova 28. yeni bölüm fragmanı geldi! Demir gözaltında!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 27. BÖLÜM ÖZETİ
Demir’in Yılmaz’ı öldürmekten vazgeçmediğini öğrenen Züleyha son noktaya geliyor ve kendini Yılmaz’ın kapısında buluyor. Hünkar, Züleyha’nın yokluğunu fark ediyor. Hatta oğlu ile beraber gittiğini de anlıyor. Yılmaz, Müjgan ile nişanlandığı gece kapısında oğlu ile berabe rZüleyha’yı buluyor. Bu karşılaşma onun için büyük şoka neden oluyor. Züleyha’nın bu gelişi Demir’i delirtmeye yetiyor. Silahını kapan Demir, kendini Fekeli’nin evinin önünde buluyor. Birden silahlar konuşur oluyor. Demir ‘yanındaki benim karım benim çocuğum diyerek’ havaya ateş açıyor.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE
ZÜLEYHA HIZLI KARAR VERMEK ZORUNDA
Çıkan çatışmanın ortasında kalan Züleyha ve Adnan bebeği Yılmaz sararak korumaya çalışıyor. Ağlayan Züleyha’yı eve alıyor.Müjgan da bu anlara tanık oluyor. Silah seslerinden çok korkan Müjgan sevdiği adamın, Züleyha’yı sardığını gözleri ile görerek büyük bir yıkım yaşıyor. Demir’in adamlarının gelişi ile çatışma daha da büyüyor. Züleyha bebebği ile dışarı fırlıyor. Hünkar da orada ve Züleyha’ya dğru koşuyor. Ama Yılmaz onu kolay kolay bırakmaya niyetli değil.