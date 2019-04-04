Bir Zamanlar Çukurova 28. Yeni bölüm fragmanı geldi mi? ‘Demir’i hiçbir zaman sevmedim!’ (Bir Zamanlar Çukurova 27. son bölüm izle)

Bir Zamanlar Çukurova 27. son bölümü ile ekrana geldi. Bir Zamanlar Çukurova son bölümde; Züleyha, sevdiği adamın kapısına kadar gidiyor ama Demir'in onun peşini bırakmaya niyeti yok. Öfkesi ile ortalığı kavuran Demir, Feleki'nin evine ateş açıyor. Müjgan nişanlandığı adamın Züleyha2ya nasıl sarıldığını kendi gözleri ile görüyor. Artık Züleyha için de Yılmaz için de karar vakti geliyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova 28. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm özeti…

Bir Zamanlar Çukurova son bölümü ile ATV'de yayınlandı. Yayınlanan 27. bölümde; Züleyha, Yılmaz’a gidiyor. Demir, ZÜleyha’nın yokluğunu fark eder etmez, Yılmaz’ın evini basıyor. Yılmaz’ın Züleyha’ya olan zaafını fark eden Müjgan adeta yıkılıyor. Demir, Züleyha’yı almak için eve ateş açıyor. Hünkar, Züleyha’yı gelin olarak aldığı işçin büyük pişmanlık yaşıyor.Peki Bir Zamanlar Çukurova 27. Son bölümde başka neler yaşandı? Yeni bölüm fragmanı geldi mi? İşte merak edilen tüm detaylar…

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Zamanlar Çukurova Yeni Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni Bölüm fragmanının birkaç güne yayınlanması bekleniyor. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FRAGMAN

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 26. BÖLÜM ÖZETİ

Demir’in Yılmaz’ı öldürmekten vazgeçmediğini öğrenen Züleyha son noktaya geliyor ve kendini Yılmaz’ın kapısında buluyor. Hünkar, Züleyha’nın yokluğunu fark ediyor. Hatta oğlu ile beraber gittiğini de anlıyor. Yılmaz, Müjgan ile nişanlandığı gece kapısında oğlu ile beraber Züleyha’yı buluyor. Bu karşılaşma onun için büyük şoka neden oluyor. Züleyha’nın bu gelişi Demir’i delirtmeye yetiyor. Silahını kapan Demir, kendini Fekeli’nin evinin önünde buluyor. Birden silahlar konuşur oluyor. Demir ‘yanındaki benim karım benim çocuğum diyerek’ havaya ateş açıyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜM İZLE

ZÜLEYHA HIZLI KARAR VERMEK ZORUNDA

Çıkan çatışmanın ortasında kalan Züleyha ve Adnan bebeği Yılmaz sararak korumaya çalışıyor. Ağlayan Züleyha’yı eve alıyor.Müjgan da bu anlara tanık oluyor. Silah seslerinden çok korkan Müjgan sevdiği adamın, Züleyha’yı sardığını gözleri ile görerek büyük bir yıkım yaşıyor. Demir’in adamlarının gelişi ile çatışma daha da büyüyor. Züleyha bebeği ile dışarı fırlıyor. Hünkar da orada ve Züleyha’ya doğru koşuyor. Ama Yılmaz onu kolay kolay bırakmaya niyetli değil.