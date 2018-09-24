Bir Zamanlar Çukurova 3. bölüm ilk görüntüleri tepki ile karşılandı! “Fragman nerede?”

Bir Zamanlar Çukurova'nın Twitter hesabından 3. bölüme ait fotoğraf ve kısa bir görüntü yayınlandı. Ama 3. bölüm fragmanını bekleyen takipçilerin heyecanları kursaklarında kaldı. Bir Zamanlar Çukurova için yapılan video paylaşımının altına 'fragman nerede' yorumları yapıldı. İzleyiciler "Zirve sarhoşluğu yaşıyorsunuz galiba" diyerek tepki gösterdi. İşte Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü hakkında yaşananlar...

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Bir Zamanlar Çukurova bu sezonun yeni ve en çok sevilen dizilerinden. Perşembe günü yayılanan dizi geçen sezon devam eden güçlü yapımları bile geride bırakarak reytinglerde birinci geldi. En son 2. bölümü geçtiğimiz hafta perşembe günü yayınlanan dizinin yeni fragmanı halen yok. Dizinin takipçileri Twitter’dan tepkilerini gösterdiler. Bir Zamanlar Çukurova’nın resmi Twitter hesabından yayınlanan birkaç saniyelik yeni bölüm görüntüsü heyecan yaratsa da fragmanın hala olmamasına yorumlarla tepki gösterildi.

Son bölümde Yılmaz için jandarmalar kapıya dayanmış Züleyha hamile şekilde ortada kalmıştı. Üstelik bu tuzağı kuran ve vicdanını bir kenara bırakan isim Hünkar Hanımdı. Hünkar Hanım sırf oğlunun çocuğu olmuyor diye Züleyha’nın bebeğine göz koymuş ve iki aşığı ayıracak hamleyi yapmıştı. Bir Zamanlar Çukurova 3. bölüm fragmanı gelmedi ama diziden bir fotoğraf bir de birkaç saniyelik görüntü var.

İŞTE BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 3. BÖLÜMDEN İLK FOTOĞRAF

Züleyha'nın başına gelenlerden sonra, Büyük Hanım neden onun yaralarını sarıyor?

.#BirZamanlarÇukurova yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de pic.twitter.com/3UZ0m15kam — Bir Zamanlar Çukurova (@bzcdiziatv) 24 Eylül 2018

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 3. BÖLÜMDEN İLK GÖRÜNTÜLER

İşte Twitter’dan paylaşıldıktan sonra fragmanın gelmemesi nedeniyle olumsuz yorumlara sebep olan görüntü…

Ufacık halkanın, buruk bir kalp için aslında ne kadar değerli olduğu bilinmez…

Yeni Bölüme Son 3 Gün!

.#BirZamanlarÇukurova yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de pic.twitter.com/dTnMEObCWJ — Bir Zamanlar Çukurova (@bzcdiziatv) 24 Eylül 2018

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